Анонс «Ведомостей» на 20 апреля 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
новые правила ОСАГО, вступающие в силу с 28 апреля, чреваты коллизией;
бизнес давно просил об инвестиционной льготе – доволен ли он предложение правительства;
United Airlines пошла на скандал с пассажиром из-за своей корпоративной культуры.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: когда окупятся инвестиции в аэропорт «Жуковский», рассказал в интервью председатель совета директоров Avia Solutions Group Гедиминас Жемялис
и статью на полосе «Комментарии»: насколько эффективно работают судебные приставы?
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».