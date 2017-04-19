Анонс «Ведомостей» на 20 апреля 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

новые правила ОСАГО, вступающие в силу с 28 апреля, чреваты коллизией;

бизнес давно просил об инвестиционной льготе – доволен ли он предложение правительства;

United Airlines пошла на скандал с пассажиром из-за своей корпоративной культуры.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: когда окупятся инвестиции в аэропорт «Жуковский», рассказал в интервью председатель совета директоров Avia Solutions Group Гедиминас Жемялис

и статью на полосе «Комментарии»: насколько эффективно работают судебные приставы?

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».