Скважины «Роснефти» и Statoil в Охотском море не дали результата

«Роснефть» и Statoil не получили положительных результатов при бурении двух скважин на шельфе Охотского моря на участках Магадан-1 и Лисянский, сообщил журналистам министр природных ресурсов Сергей Донской. «По данным на ноябрь, две скважины пока не дали положительного результата. Они не получили притоков, как ожидали», – сказал он.

Министр уточнил, что пока компании не информировали ведомства о дальнейших действиях по данным проектам.

Statoil надеялась открыть в Охотском море новую нефтяную провинцию, писали «Ведомости». Большие ожидания были и у «Роснефти»: в июне 2016 г. главный исполнительный директор российской госкомпании Игорь Сечин говорил акционерам, что партнеры надеются открыть в Охотском море месторождение с ресурсом более 100 млн т н. э.

Геологоразведку финансировала Statoil. Во сколько реально обошлись скважины, неизвестно, но в 2012 г. Statoil оценивала стоимость одной скважины на магаданском шельфе в $100–150 млн. Глубина в районе бурения двух скважин в Охотском море – менее 150 м, сообщала «Роснефть», это значит, что санкции на них не распространяются.