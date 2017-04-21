Михаил Прохоров объявил о продаже 49% клуба Brooklyn Nets

Российский миллиардер, владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Brooklyn Nets Михаил Прохоров выставил на продажу 49% его акций, заявил сам Прохоров агентству «Р-Спорт». «На продажу выставлены 49% акций "Бруклина", пока этот процесс идет, ищем покупателя», - сообщил Прохоров.

Два года назад, весной 2015 г., Прохоров уже говорил, что хочет продать миноритарный пакет Brooklyn Nets. На тот момент у Прохорова было 80% акций клуба, остальные 20% принадлежали американскому бизнесмену Брюсу Ратнеру. Однако в итоге Прохоров выкупил долю Ратнера и консолидировал 100% акций.

В декабре 2016 г. стало известно, что Прохоров снова хочет продать клуб и что он нанял для этой цели компанию Allen & Co. Ни цена, ни размер продаваемого пакета не раскрывались. Отраслевое издание Nets Daily тогда написало, что Прохоров готов расстаться с 49% акций клуба, причем другие активы Brooklyn Sports & Entertainment, в том числе арена Barclays Center, останутся за периметром сделки. В прошлом году Brooklyn Nets оценивали в $875 млн, его арену – в $825 млн.

Brooklyn Nets по итогам регулярного чемпионата в сезоне 2016/17 занял последнее место в сводной таблице НБА, в 82 матчах команда одержала 20 побед. Прохоров купил Brooklyn Nets в 2010 г. за $223 млн, став первым иностранным владельцем команды НБА.