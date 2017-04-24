На золотодобывающей шахте в Челябинской области нашли второго погибшего

На золотодобывающей шахте «Центральная» в Пласте Челябинской области, где в воскресенье утром произошло обрушение, нашли второго погибшего рабочего. Это «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе областного управления МВД. Погибшего еще не извлекли.

Ранее МЧС сообщало, что в момент обрушения в шахте было 166 человек, 163 были выведены на поверхность. Под завалом оказались трое проходчиков, погибли двое, один пострадал. Как уточняет пресс-служба регионального минздрава, пострадавшему 28 лет, он получил переломы двух ребер и малой берцовой кости. «Самое опасное в его диагнозе – синдром длительного сдавления, который грозит серьезными осложнениями для почек», – говорится в сообщении.

Обрушение на шахте «Центральная» АО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) произошло на глубине 700 м. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.

ЮГК уже пообещала выплатить компенсации по 1 млн руб. семьям погибших. На сайте компании опубликовано сообщение о том, что она заинтересована в объективном расследовании и установлении всех обстоятельств несчастного случая.

ЮГК создана на базе ЗАО «Южуралзолото» при его реструктуризации, напоминает «Интерфакс». Контролирующим акционером с долей, близкой к 100%, является глава совета директоров компании Константин Струков (через Ugold Limited). Активы ЮГК включают месторождения в Челябинской области (Кочкарское, Светлинское, Березняковское, Западный и Южный Курасан), Забайкальском крае («Дарасунский рудник»), Красноярском крае («Прииск Дражный») и Республике Хакасии («Коммунаровский рудник»). В 2015 г. ЮГК также стала владельцем 100% ООО «Соврудник» (Красноярский край). Кроме того, в последние два года ЮГК через аффилированные юрлица, в частности ООО «МелТЭК», активно скупает угледобывающие активы в Кемеровской области.