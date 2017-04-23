Два человека погибли в результате обвала на шахте в Челябинской области

На золотодобывающей шахте в Пластовском районе Челябинской области на глубине 700 м произошел обвал, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В результате происшествия погибли два горняка, 133 человека были эвакуированы.

«Спасатели сработали оперативно. На текущий момент помимо одного человека больше нет пострадавших, которым бы потребовалась специальная помощь», — сказал собеседник агентства.

Группа компаний «Южуралзолото», которой принадлежит шахта, пока не прокомментировала ситуацию.

По факту обвала возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек). В СУ СКР по региону также сообщили, что один человек находится под завалами.