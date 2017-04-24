Группу «Разгуляй» признали банкротом

Арбитражный суд Москвы по заявлению «Русагро» признал банкротом группу «Разгуляй», сообщает «Интерфакс». Суд открыл конкурсное производство в отношении должника и назначил отчет конкурсного управляющего о проделанной работе на 23 октября.

На заседании временный управляющий группы «Разгуляй» заявил, что восстановление платежеспособности компании невозможно, поэтому собрание кредиторов проголосовало за банкротство. По его словам, компания располагает имуществом на сумму порядка 13 млн руб. Представитель «Русагро» поддержал на заседании требование о банкротстве должника.

Финансовые проблемы у «Разгуляя» начались в марте 2009 г., тогда группа допустила дефолт по облигациям на 8 млрд руб.