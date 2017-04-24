Auchan будет экспортировать непродовольственные товары из России

Директор формата «Классика Ашан» Россия» Лоран Пруст сообщил, что французский ритейлер договорился о тестовых поставках с первой российской компанией в непродовольственном сегменте. «Российский производитель получил возможность быть представленным во всех магазинах и во всех странах присутствия Auchan», — приводит RNS слова Пруста. Он не уточнил название компании, добавив только, что на экспорт пойдет «что-то из товаров для кухни».

Первые тестовые поставки российской продукции в Европу Auchan организовал в ноябре прошлого года. Тогда в Италию были доставлены шоколадные и кондитерские изделия из России.