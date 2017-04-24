Анонс «Ведомостей» на 25 апреля 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
Россия - в тройке стран с самыми высокими военными расходами;
заработать на обещаниях Трампа готовится британская компания Ashtead;
в 42% компаний с госучастием совет директоров считает топ-менеджмент неэффективным и хочет его сменить.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как платные парковки повлияли на московский трафик
и статью на полосе «Комментарии»: Сталин и Путин заменили россиянам Ленина.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».