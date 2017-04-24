Анонс «Ведомостей» на 25 апреля 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

Россия - в тройке стран с самыми высокими военными расходами;

заработать на обещаниях Трампа готовится британская компания Ashtead;

в 42% компаний с госучастием совет директоров считает топ-менеджмент неэффективным и хочет его сменить.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как платные парковки повлияли на московский трафик

и статью на полосе «Комментарии»: Сталин и Путин заменили россиянам Ленина.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».