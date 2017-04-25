Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 25 апреля 2017 года

Политика

Несмотря на тесные связи с президентом России Владимиром Путиным, украинец Виктор Медведчук участвует в переговорах по Донбассу со стороны Киева. Это делает его главным посредником между украинским правительством и Кремлем. В интервью FT Медведчук назвал обвинения в том, что он является тайным российским агентом, «абсурдными» читать на FT.com

Министр обороны США Джеймс Мэттис в понедельник прибыл с неожиданным визитом в Афганистан. США подозревают, что Россия поставляет вооружение «Талибану» (запрещен в России) читать на WSJ.com

Ожидается, что Эммануэль Макрон победит на президентских выборах во Франции. Но возникает вопрос: способен ли он управлять страной? Уже в июне в стране пройдут парламентские выборы, на которых его молодой партии придется непросто читать на WSJ.com

У Марин Ле Пен все-таки есть шансы победить на выборах во Франции. Несмотря на победу Макрона в первом туре почти половина избирателей поддержала кандидатов, выступающих против ЕС и за больший национализм в экономике. Также Ле Пен могут помочь низкая явка или возможные ошибки Макрона читать на FT.com

Президент США Дональд Трамп призывает ужесточить санкции ООН в отношении Северной Кореи. Но оказывать давление на Пхеньян таким образом непросто, так как многие страны плохо соблюдают санкции читать на WSJ.com

Точка зрения

Роль женщин в экономике сейчас недооценивается, но исследования доказывают, что поддержка их участия в экономике принесет большие дивиденды семьям, сообществам и целым странам, пишут дочь президента США Иванка Трамп и президент Всемирного банка Джим Ён Ким читать на FT.com

Экономика

Президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы его помощники подготовили план по снижению налога на прибыль корпораций до 15%. По его словам, это важнее, чем беспокойство по поводу связанного с этим бюджетного дефицита читать на WSJ.com читать на FT.com

Возможная победа Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции может поспособствовать началу сокращения программы денежного стимулирования ЕЦБ, которого ждут инвесторы читать на WSJ.com

Вероятная победа Макрона на выборах во Франции усиливает надежды инвесторов на экономический рост и снижает их беспокойство по поводу политических рисков читать на WSJ.com

Дубай планирует сделать свою экономику очень зависящей от технологии блочных цепей, известной благодаря биткоинам. Правительство надеется, что это сделает его услуги более эффективными, а город станет более привлекательным для бизнеса читать на WSJ.com

Индустрия

Администрация Трампа введет новые пошлины до 24% на импорт канадских хвойных пиломатериалов, обычно использующихся для строительства небольших жилых домов. Об этом в интервью FT рассказал министр экономики США Уилбур Росс. Страна уже долго спорит с Канадой по этому поводу читать на FT.com читать на WSJ.com

Автомобили

Верховный суд США отказал General Motors в пересмотре решения суда низшей инстанции, позволяющего семьям некоторых жертв подавать в суд на концерн из-за дефектов замков зажигания. Поэтому GM рискует быть вынужден выплатить миллиарды долларов на урегулирование возможных жалоб читать на WSJ.com

SEAT смогла получить в прошлом году операционную прибыль впервые с 2007 г. благодаря выходу своего первого кроссовера и снижению расходов. Теперь бренд, принадлежащий Volkswagen, хочет быть в авангарде оснащения автомобилей онлайн-технологиями, чтобы привлекать более молодых потребителей читать на FT.com

Энергоресурсы

По мнению сотрудников Saudi Aramco, работающих над ее IPO, стоимость компании вряд ли превысит $1,5 трлн, говорят источники. Это значительно меньше $2 трлн, на которые рассчитывает правительство Саудовской Аравии читать на WSJ.com

Нефть во вторник утром чуть-чуть подорожала, но цены все равно близки к апрельскими минимумам из-за опасений по поводу избытка предложения читать на WSJ.com

Нефтяные трейдеры все меньше уверены в устойчивом восстановлении цен в 2017 г., так как эффект от сокращения добычи ОПЕК и другими странами оказался не столь сильным, мировые запасы нефти остаются высокими, а добыча сланцевой нефти в США восстанавливается читать на FT.com

Лидеры крупных международных компаний, включая Royal Dutch Shell и HSBC, поддержали план по переходу на выработку электроэнергии почти только из возобновляемых источников к 2030 гг. Это нужно для борьбы с глобальным потеплением читать на FT.com

Когда экс-гендиректор BP Тони Хейворд шесть лет назад возглавил компанию Genel, сосредоточенную на добыче нефти в Курдистане, задача выглядела очень простой. Но это оказалось совсем не так, и Хейворд в июне покинет компанию на фоне ее убытков в последние годы читать на FT.com

Финансы

Бывший менеджер BlackRock Крэйг Филлипс теперь играет центральную роль в воплощении планов Трампа по смягчению регулирования финансового сектора. Причем перед выборами Филлипс пожертвовал около $130 000 на кампанию Хиллари Клинтон, а до мирового финансового кризиса он занимался секьюритизацией ипотечных кредитов читать на WSJ.com

Регуляторов наконец устроило то, как Wells Fargo устранил недостатки в своем завещании за 2015 г. Поэтому они сняли с банка ограничения, введенные после повторного провала им теста в декабре читать на WSJ.com

Рост процентных ставок в США может создать проблемы студентам, желающим рефинансировать свой долг читать на WSJ.com

В США правительственная программа позволяет родителям с легкостью взять кредит, чтобы помочь своим детям оплатить обучение в колледже. Но проблема в том, что к заемщикам не предъявляется почти никаких требований. Поэтому уровень дефолтов по этим займам даже выше, чем по ипотечным кредитам на пике кризиса на рынке недвижимости читать на WSJ.com

Технологии

Гендиректор Yahoo Марисса Майер должна заработать около $186 млн на продаже ее ключевого интернет-бизнеса компании Verizon, свидетельствуют документы читать на WSJ.com

Apple планирует сажать высококвалифицированных инженеров, в том числе бывших сотрудников NASA, в свои самоуправляемые автомобили во время дорожных тестов. Это позволяет предположить, что компания по-прежнему находится на ранних стадиях разработки технологии читать на WSJ.com

Waymo, подразделение Alphabet, значительно расширит тесты своих самоуправляемых автомобилей. Она предложит испытать сотни таких транспортных средств жителям Финикса, штат Аризона, и его пригородов читать на WSJ.com

Amazon собрала команду специалистов по самоуправляемым автомобилям. Но они должны будут не создавать такие автомобили, а думать над их применением для доставки товаров читать на WSJ.com

Чистый убыток Rocket Internet вырос почти в четыре раза до 741,5 млн евро в 2016 г. Но компания настаивает, что некоторые из ее подопечных стартапов становятся ближе к получению прибыли читать на FT.com

Британская Babylon привлекла $60 млн на создание приложения с искусственным интеллектом, способного предсказывать будущие проблемы людей со здоровьем читать на FT.com

Выручка Ericsson снизилась на 11% в I квартале. Также компания получала операционный убыток из-за списаний и реструктуризации бизнеса читать на FT.com

Медиабизнес

Основатель Wikipedia Джимми Уэйлс планирует создать глобальный новостной сайт Wikitribune, чтобы бороться с фейковыми новостями читать на FT.com

Потребительский рынок

Французский миллиардер и руководитель LVMH Бернар Арно планирует приобрести за 12 млрд евро еще не принадлежащие ему 25,9% акций Cristian Dior. Таким образом, он получит полный контроль над брендом читать на WSJ.com читать на FT.com

Роботы в будущем могут восполнить нехватку работников в сельскохозяйственном секторе Великобритании, которая возникнет после Brexit. При этом роботы обладают целым рядом преимуществ: они без возражений работают ночью, никогда не просят устроить перерыв и, самое главное, им не нужна виза читать на FT.com

Недвижимость

Высокие цены на недвижимость в Китае вынуждают местных технологических гигантов предлагать своим сотрудникам беспроцентные займы и субсидии на покупку жилья, чтобы обеспечить их крышей над головой читать на FT.com

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