Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 26 апреля 2017 года

Политика

Российские хакеры, обвиняемые во вмешательстве в президентские выборы в США, теперь нацелились на кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, утверждают эксперты Trend Micro читать на FT.com

Во время референдума по реформе конституции в Турции наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях. Но президент Реджеп Тайип Эрдоган, чья власть значительно вырастет благодаря реформе, отрицает критику читать на WSJ.com

Пекин представил первый полностью построенный в Китае авианосец. Он стремится быстро модернизировать и увеличить свои военно-морские силы читать на WSJ.com читать на FT.com

В США суд заблокировал указ президента США Дональда Трампа о прекращении федерального финансирования городов-убежищ для нелегальных мигрантов, посчитав его неконституционным читать на FT.com

Хоть Верховный суд Бразилии и дал добро на проведение антикоррупционного расследования в отношении многих высокопоставленных политиков, но он, вероятно, нескоро сможет заняться ими. У суда накопились тысячи дел, и из-за этого он только недавно вынес решение по поводу того, какую команду считать чемпионом Бразилии по футболу 1987 г. читать на WSJ.com

Экономика

Предложение президента США Дональда Трампа снизить ставку налога на прибыль корпораций до 15% вызовет беспокойство у противников бюджетного дефицита. По некоторым оценкам, такой шаг будет стоить США $2,2 трлн потерянной выручки в течение 10 лет. В среду Трамп должен представить детали своей налоговой реформы. Он, в частности, предлагает установить ставку в 15% также для компаний, в которых платится не налог на прибыль, а где их собственники платят НДФЛ (в их числе и компании самого Трампа) читать на FT.com читать на WSJ.com

Администрация Трампа думает над принятием торговых мер по защите некоторых американских отраслей. Но в то же время Вашингтон готовится к переговорам о свободной торговле с ЕС, Японией и Великобританией, рассказал в интервью WSJ министр торговли США Уилбур Росс читать на WSJ.com

Индустрия

Компания En+ Олега Дерипаски готовится привлечь до $2 млрд во время IPO в Лондоне летом. Это будет крупнейшим размещением акций среди российских компаний с 2012 г. читать на FT.com

Дэвид Хесс, временно исполняющий обязанности гендиректора Arconic после неожиданного ухода Клауса Кляйнфельда, еще не решил, хочет ли занять эту должность на постоянной основе. При этом компания продолжает спорить с инвестором-активистом Elliott Management по поводу состава совета директоров читать на WSJ.com

Спрос на сталь в Китае снижается, поэтому ожидается рост ее поставок на экспорт. Но это усилит борьбу между Китаем и Западом в этой отрасли читать на FT.com

Автомобили

Прибыль Hyundai Motor в I квартале сократилась на 21% на фоне ухудшения отношений Южной Кореи и Китая из-за размещения американской системы противоракетной обороны и падения продаж в США читать на FT.com

Европейские автопроизводители показывают хорошие результаты в I квартале. Это повышает ожидания, что в этом году продажи новых автомобилей в Европе приблизятся к докризисному уровню читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Цены на нефть в среду утром немного снизились на фоне появления данных о росте запасов нефти в США читать на WSJ.com

Финансы

Индекс Nasdaq Composite во вторник впервые превысил отметку в 6000 пунктов. Это свидетельствует о том, как акции технологических компаний способствуют ралли на фондовом рынке читать на WSJ.com

Американские фондовые рынки снова быстро растут, что подтверждает индекс Nasdaq Composite. Но многие аналитики предупреждают, что облигации и сырьевые рынки посылают менее оптимистичные сигналы по поводу экономики читать на WSJ.com

Даже не все швейцарцы знают о существовании публично торгуемых акций центробанка Швейцарии, а они подорожали более чем на 50% за последний год. Это делает их безопасной и привлекательной альтернативой банковским депозитам и облигациям читать на WSJ.com

Прибыль Credit Suisse в I квартале превзошла прогнозы аналитиков. Банк планирует привлечь около $4 млрд путем допэмиссии акций и отказывается от продажи своего швейцарского подразделения читать на WSJ.com читать на FT.com

Сравнение данных по торговле шведской кроной и британским фунтом усиливают подозрения, что некоторые трейдеры имеют доступ к официальным статистическим данным об экономике Великобритании до их публикации читать на WSJ.com

Все члены совета директоров Wells Fargo были переизбраны во вторник, но многие из них получили относительно мало голосов акционеров на фоне прошлогоднего скандала с фальшивыми счетами читать на WSJ.com читать на FT.com

Точка зрения

Кремниевая долина не была рада победе Дональда Трампа на выборах, учитывая его позицию по международной торговле и иммиграции. Но рост индекса Nasdaq Composite демонстрирует, что технологический сектор при Трампе процветает больше других отраслей, пишет экономический обозреватель WSJ Грег Ип читать на WSJ.com

Технологии

Uber объявила о планах начать тестировать летающие автомобили к 2020 г. Но многие детали неясны читать на WSJ.com читать на FT.com

Google совершенствует свой поисковик, чтобы фейковые новости и другая недостоверная информация не появлялись среди главных результатов поиска читать на WSJ.com

Twiter впервые отчиталась о снижении квартальной выручки, однако ее результаты оказались лучше прогнозов аналитиков читать на WSJ.com

Facebook снова находится под давлением из-за размещения пользователями жестоких видео в ее социальной сети. Facebook потребовалось около 24 часов, чтобы удалить видеозапись того, как мужчина в Таиланде убивает собственную маленькую дочь читать на WSJ.com читать на FT.com

Медиабизнес

Сильвио Берлускони и Венсан Боллоре уже давно хотят изменить медиарынок Европы, консолидировав свои активы и создав конкурента Netflix. Но переговоры зашли в тупик, и в прошлом году Vivendi Боллоре начала скупать акции Mediaset Берлускони. Однако обе стороны по-прежнему хотят прийти к взаимовыгодному соглашению, говорят знакомые с ситуацией люди читать на WSJ.com

Выручка мировой музыкальной индустрии выросла на 5,9% в 2016 г., что стало лучшим результатом с 1997 г., показал доклад Global Music Report. Этому поспособствовало то, что выручка потоковых сервисов выросла на 60% читать на FT.com

Amazon рассчитывает увеличить свою долю на рынке музыкальных потоковых сервисов с помощью кантри-музыки, которую любят более взрослые и состоятельные клиенты читать на FT.com

Вокруг Fox News разгорается новый скандал. Его известный чернокожий ведущий Келли Райт присоединился к коллективному иску, поданному бывшими и нынешними сотрудниками Fox News. Они обвиняют канал и некоторых его руководителей в расовой дискриминации читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

Международные гостиничные операторы предупреждают, что строгие ограничения на продажу алкоголя в Индии могут негативно отразиться на их планах по расширению бизнеса в стране читать на FT.com

Kering во вторник отчиталась о росте выручки на 31,2% в I квартале. При этом сильнее всего вырос спрос на товары Gucci читать на FT.com

Таиланду необходимо готовиться к наплыву туристов. Ожидается, что их число достигнет 60 млн в год к 2030 г. Для сравнения: в 2010 г. страну посетили 15,9 млн туристов, а в прошлом году – 32,6 млн читать на FT.com

Недвижимость

Рынку недвижимости Центральной Европы потребовалось почти 10 лет на восстановление после финансового кризиса. Но теперь объем сделок близок к пиковому уровню, наблюдавшемуся в 2007 г. читать на FT.com

Менеджмент

У многих технологических стартапов директор по персоналу появляется намного позже стола для пинг-понга, но некоторые стартапы все-таки отдают приоритет тому, чтобы с самого начала создавать правильную корпоративную культуру читать на WSJ.com

Еврокомиссия работает над тем, чтобы все сотрудники таких сервисов, как Uber, имели доступ к медицинскому страхованию и пособию по безработице читать на FT.com

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