Британские налоговики произвели аресты в связи с мошенничеством в футбольных клубах – FT

Около 180 офицеров Налогового управления Великобритании провели в среду несколько рейдов и арестовали несколько человек в рамках расследования, связанного с предполагаемым налоговым мошенничеством в английских футбольных клубах, сообщило ведомство. Высокопоставленный представитель Newcastle United рассказал Financial Times, что среди арестованных – управляющий директор клуба Ли Чарнли. По его словам, задержания связаны с платежами агентам в сделках по трансферу игроков.

Newcastle United сейчас выступает в Чемпионате футбольной лиги после того, как в прошлом сезоне вылетел из премьер-лиги. В составляемом Deloitte рейтинге футбольных клубов мира по доходам занял в сезоне 2015-2016 гг. 21-е место со 168,2 млн евро. Чарнли, занимающий пост управляющего директора с 2014 г., активно вовлечен в трансфертную деятельность клуба, отмечает FT.

Обыски прошли также в клубе премьер-лиги West Ham United. По словам топ-менеджера этого клуба из восточного Лондона, никто не задержан, клуб сотрудничает с Налоговым управлением. Сотрудники последнего также нанесли визит в принадлежащий Роману Абрамовичу клуб Chelsea, который сообщил, что управление «в рамках своего расследования запросило определенную информацию, которую клуб предоставит». Человек, знакомый с ситуацией, сказал FT, что налоговики действительно просили Chelsea помочь им с информацией, обысков и выемок документов и аппаратуры, как в Newcastle United, не проводилось, а обвинений в неправомерных действиях не предъявлялось.

Налоговое управление также сообщило, что в рамках расследования власти Франции по его просьбе провели несколько обысков и арестов.