Анонс «Ведомостей» на 27 апреля 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
HeadHunter выяснил, исходя из каких принципов зарплату указывают в резюме и описаниях вакансий;
аналитики ожидают, что в пятницу ЦБ снизит ключевую ставку;
Сбербанк и Google бесплатно обучают малый бизнес не ради благотворительности.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: гендиректор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович рассказал в интервью, когда Volkswagen окупит инвестиции в Россию и куда станет вкладываться в будущем
и статью на полосе «Комментарии»: что говорит программа реновации пятиэтажек о принятии решений в России.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».