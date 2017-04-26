Анонс «Ведомостей» на 27 апреля 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

HeadHunter выяснил, исходя из каких принципов зарплату указывают в резюме и описаниях вакансий;

аналитики ожидают, что в пятницу ЦБ снизит ключевую ставку;

Сбербанк и Google бесплатно обучают малый бизнес не ради благотворительности.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: гендиректор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович рассказал в интервью, когда Volkswagen окупит инвестиции в Россию и куда станет вкладываться в будущем

и статью на полосе «Комментарии»: что говорит программа реновации пятиэтажек о принятии решений в России.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».