Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 27 апреля 2017 года

Политика

Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен в среду прибыли в Амьен, где должен закрыться завод Whirpool. В результате завод неожиданно стал площадкой для их спора читать на WSJ.com читать на FT.com

Великобритания без согласия парламента может присоединиться к авиаударам США по силам Башара Асада в Сирии в случае новых химических атак, заявил министр иностранных дел Борис Джонсон читать на FT.com

Экономика

ЕЦБ в четверг не стал менять процентные ставки и программу денежного стимулирования перед решающим туром президентских выборов во Франции в мае читать на WSJ.com читать на FT.com

Президент США Дональд Трамп предложил сильно снизить налоги для компаний и физических лиц. Администрация Трампа надеется ускорить экономический рост до 3%. Но план отличается от предложений республиканцев и не нравится демократам, поэтому шансы на его одобрение конгрессом невелики читать на WSJ.com читать на FT.com

Критики утверждают, что предлагаемое Трампом снижение налогов создает много возможностей для уклонения от них читать на WSJ.com

Администрация Трампа отказалась от идеи выхода из торгового соглашения NAFTA, связывающего США, Канаду и Мексику. Вместо этого Трамп постарается договориться о новых условиях. Против выхода выступали компании и конгрессмены от обеих партий читать на WSJ.com читать на FT.com

Ряд экономических показателей США стали улучшаться еще до инаугурации Дональда Трампа, так как его победа на выборах вселила оптимизм в малый бизнес. Но экспертов беспокоит, что за первые 100 дней Трамп так и не выполнил многие из обещаний по стимулированию экономики читать на WSJ.com

Банк Японии не стал менять свою политику и дал понять, что продолжит денежное стимулирование, несмотря на улучшение экономического прогноза читать на FT.com

Индустрия

США начали расследование по поводу импорта алюминия. Они связывают этот вопрос с национальной безопасностью, предупреждая об уменьшении собственных мощностей для производства этого металла, применяемого в истребителях и вооружении читать на WSJ.com читать на FT.com

Скорректированная прибыль Airbus сократилась на 52% до 240 млн евро в I квартале. Компания опаздывает с выполнением заказов из-за проблем с поставками двигателей читать на WSJ.com читать на FT.com

United Airlines представила доклад, посвященный причинам инцидента с принудительным снятием пассажира с рейса. В попытке исправить свою репутацию United будет предлагать пассажирам до $10 000, чтобы они добровольно соглашались покинуть переполненные рейсы читать на WSJ.com читать на FT.com

Крупный план

Крупные горнодобывающие компании, включая Anglo American, BHP Billiton, Glencore и Rio Tinto, снова получают прибыль и обещают извлечь урок из инвестиционного бума, после которого они остались в долгах читать на FT.com

Автомобили

Kia планирует инвестировать $1 млрд в автомобильный завод в Индии, где она надеется повторить успех Hyundai читать на WSJ.com

Чистая прибыль Ford сократилась на 35% в I квартале из-за увеличения расходов и ослабления спроса в США читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Total одобрила проект по добыче сланцевого газа в Аргентине. Он стал для нее первым со времен обвала цен на нефть в 2014 г. читать на FT.com

Австралия ограничит экспорт СПГ, так как в стране сейчас проблемы с электроснабжением из-за дефицита природного газа читать на FT.com

Добыча сланцевой нефти в США растет, но число долгосрочных фьючерсных контрактов на поставку нефти снизилось. Это связано с тем, что производители сланцевой нефти меньше нуждаются в хеджировании на годы вперед, а инвесторы реже решаются делать долгосрочные ставки на нефтяном рынке читать на FT.com

К 2020 г. в мире может возникнуть нехватка нефти, так как в прошлом году было обнаружено рекордно мало месторождений, предупредило Международное энергетическое агентство читать на WSJ.com

Финансы

Прибыль Deutsche Bank более чем удвоилась в I квартале, и он восстанавливается после прошлогодних проблем с капиталом. Но немецкий банк отстает от американских конкурентов в торговле облигациями и валютами читать на WSJ.com читать на FT.com

Инвесторы принялись скупать акции региональных банков США после президентских выборов, воодушевленные повышением процентных ставок и потенциальным смягчением регулирования. Но топ-менеджеры этих банков воспользовались этим, чтобы продать принадлежащие им акции, заработав на росте котировок, свидетельствует исследование WSJ читать на WSJ.com

Некоторые фонды столкнулись с новой проблемой. Их управляющие-миллиардеры создают инвестфонды, чтоб управлять собственным состоянием. Клиенты обеспокоены по поводу возможного конфликта интересов или хотя бы того, что управляющие отвлекаются читать на WSJ.com

Банковские регуляторы американских штатов подали в суд на Управление контролера денежного обращения США (OCC). Они хотят, чтобы оно не выдавало специальные национальные банковские лицензии финансово-технологическим компаниям, которые все больше конкурируют с традиционными банками читать на WSJ.com

Технологии

Nokia возвращается на рынок потребительской электроники и надеется извлечь выгоду из своего бренда. Она теперь выпускает камеры для виртуальной реальности и имеющие интернет-соединение устройства по уходу за здоровьем читать на WSJ.com

Квартальная прибыль Samsung Electronics стала лучшей за три с лишним года. Также Samsung отклонила предложение инвестора-активиста Elliott Management изменить свою корпоративную структуру и стать холдинговой компанией читать на WSJ.com читать на FT.com

Amazon представил новую версию своего популярного домашнего устройства Echo. Оно оснащено камерой, поэтому пользователи смогут с помощью голосового помощника Alexa просить его делать фотографии и записывать видео. Но это вызывает беспокойство по поводу конфиденциальности читать на WSJ.com читать на FT.com

Федеральная комиссия по связи США (FCC) предложила отменить правила сетевой нейтральности, принятые при Бараке Обаме. Этот вопрос вызовет ожесточенную политическую борьбу читать на WSJ.com читать на FT.com

Сейчас наблюдается беспрецедентный спрос на полупроводники, так как они применяются почти во всех гаджетах. Благодаря этому цены на полупроводники и выручка их производителей растут читать на WSJ.com

Uber на этой неделе пообещал начать тестировать летающие автомобили к 2020 г., хотя они имеют мало общего с автомобилями. Это, скорее, небольшие воздушные суда, и ряд стартапов и компаний уже работают над их созданием читать на FT.com

Медиабизнес

В США на долю мобильной рекламы в прошлом году впервые пришлось более половины затрат на цифровую рекламу. Согласно докладу Interactive Advertising Bureau и PwC затраты на мобильную рекламу выросли на 77% до $36,6 млрд читать на FT.com

Потребительский рынок

Китайский сервис по вызову водителей Didi Chuxing хочет привлечь до $6 млрд от инвесторов, чтобы расширить свой бизнес за пределы страны, говорят знакомые с ситуацией люди. В результате сделки стартап должен быть оценен в $50 млрд, и по этому показателю он будет уступать только Uber читать на FT.com

Снижение активности потребителей в США на фоне изменения их предпочтений негативно сказывается на результатах Procter & Gamble, PepsiCo и Nestle читать на WSJ.com

GlaxoSmithKline в среду отчиталась о росте продаж почти на 20% в I квартале. Новый гендиректор Эмма Уолмсли намерена сосредоточить исследования только на самых многообещающих лекарствах читать на WSJ.com читать на FT.com

Спорт

Консорциум инвесторов во главе с Джебом Бушем близок к покупке бейсбольного клуба Miami Marlins более чем за $1 млрд. Но на него также претендует сын другого политика-республиканца Митта Ромни. Кроме того, ранее интерес к клубу проявлял семейный бизнес Джареда Кушнера, зятя и советника президента Дональда Трампа читать на FT.com

Недвижимость

Акции одного из крупнейших китайских девелоперов Evergrande в четверг второй день подряд снизились примерно на 5%. При этом за прошлые четыре недели их котировки подскочили на 40%, пока Evergrande занималась выкупом акций. Это вызвало опасения о возможном рыночном манипулировании читать на FT.com

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