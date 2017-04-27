Правительство Эстонии направит Еврокомиссии предложение оштрафовать «Газпром»

Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение предложить Европейской комиссии оштрафовать ПАО «Газпром» за злоупотребление монопольным положением на газовом рынке.

«Учитывая масштаб нарушения, Эстония считает, что антимонопольное расследование в отношении "Газпрома" следует закончить способом, обеспечивающим прекращение злоупотребление монопольным положением, за которым последует штраф. По оценке Эстонии, в данном случае взятие обязательств "Газпромом" не является пропорциональным размерам нарушения, учитывая, что злоупотребление монопольным положением нанесло прямой экономический ущерб», - отмечается в утвержденном правительством письме ЕК, подготовленном министром юстиции Урмасом Рейнсалу.

«Эстония считает, что обязательства "Газпрома" являются временными и не обеспечивают долгосрочной приемлемой цены на газ для потребителей. Если ЕК сочтет, что предложений "Газпрома" достаточно для Центральной и Восточной Европы для решения ситуации с конкуренцией на газовом рынке, то, по мнению Эстонии, "Газпрому" следует дополнить предложения, чтобы беспечить невозможность злоупотреблений в будущем», - говорится в документе.

У «Газпрома» в Эстонии по-прежнему монопольное положение, несмотря на появление в Клайпеде терминала СПГ как альтернативного поставщика. В результате «цена на газ для Эстонии была непропорциональной высокой, особенно по сравнению с государствами Западной Европы, где действовали газовые биржи и было достаточное число источников пополнения запасов», отмечал ранее Рейнсалу.

Еврокомиссия начала следственные действия в отношении «Газпрома» в 2011 г., проведя обыски в офисах десяти европейских «дочек» компании.