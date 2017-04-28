Чемезов доложил Путину о планах по увеличению доли частных инвесторов в «Калашникове»

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным доложил о решении госкорпорации сократить свою долю в концерне «Калашников». «Первоначально частные инвесторы у нас имели 49%. Мы сейчас уже приняли решение увеличить их долю до 75 [процентов], оставим 25 [процентов] плюс одна акция для того, чтобы осуществлять общий контроль за производством оружия», - приводится стенограмма встречи на сайте президента России.

В средине марта Чемезов сообщал о планах закрыть сделку к лету 2017 г., а одобрения правительства он ожидал в течение апреля. Ранее «Ростех» вынес на рассмотрение наблюдательного совета сделку по продаже 26% акций концерна минус одна акция частным инвесторам – Андрею Бокареву, Алексею Криворучко и Искундеру Махмудову. В результате их доля в капитале должна увеличиться до 75% минус одна акция, а «Ростех» сохранит за собой 25% плюс одна акций и «право голоса по ряду ключевых вопросов».

С предложением приобрести акции 26% минус одна акция «Калашникова» выступил акционер концерна ООО «Транскомплектхолдинг», которому сейчас 49% акций. Сделка позволит «Калашникову» привлечь дополнительные средства для реализации инвестпрограммы, сообщал «Ростех».