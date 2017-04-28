«Сафмар» Гуцериевых и Шишханова сделала оферту миноритариям «М.Видео»

Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева и Микаила Шишханова предложила миноритариям «М.Видео» выкупить у них акции по $7 за бумагу, сообщает РБК со ссылкой на сообщение ритейлера. В декабре 2016 г. основные владельцы «М.видео» – Александр Тынкован, основатель и президент «М.видео», Павел Бреев и Михаил Тынкован – договорились продать 57,7% ПАО «М.видео» за $726 млн группе «Сафмар» семьи Гуцериевых. Тогда же было заявлено, что покупатель сделает обязательную оферту миноритариям по цене $7 за акцию, как и для основных акционеров; за всего ритейлера группа заплатит $1,26 млрд. ФАС одобрила сделку в середине марта.

Срок принятия добровольного предложения составляет 71 день с момента его получения, 28 апреля. «Для нас было особенно важно обеспечить гарантии прав всех акционеров «М.Видео», — цитирует РБК слова Тынкована. По его словам, он будет участвовать в управлении «вместе с новым акционером после завершения сделки».

Крупнейший миноритарий «М.видео» с пакетом более 5%, по данным ритейлера, – структуры Prosperity Capital Management. «Мы планируем принять предложение по выкупу бумаг у миноритариев «М.видео», – говорил ранее директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко.