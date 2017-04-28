Руководитель Россельхознадзора предложил вернуть советские стандарты качества продуктов

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил вернуться к советским стандартам качества продуктов. Как передает ТАСС, он предложил это в эфире «России 24». «Почему мы говорим, что стандарты Советского Союза были плохие? Они не были плохими, они были правильными, потому что тогда мы имели гарантированное качество», - напомнил чиновник.

По его словам, его предложение касается не только состава, но и стандартизации размеров тех или иных продуктов.

Сейчас контролировать рынок сельхозпродукции - довольносложная задача, так как проверки конкретных точек проводятся раз в несколько лет или после получения жалобы, а декларацию соответствия пишет сам предприниматель, рассказал также Данкверт. «Нам надо понять, что мы прошли большой путь трансформации от времен, когда надо было просто наполнить прилавки в магазине. Теперь главная задача - качество и безопасность», - подчеркнул Данкверт.