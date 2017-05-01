Анонс «Ведомостей» на 2 мая 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
госзакупки никак не могут войти в нормальный график;
Ирак экспериментирует со способами продажи нефти;
начальники с дипломом МВА – сущие эгоисты.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как Марна Левайн помогла Instagram превратиться из стартапа в устойчивый бизнес
и статью на полосе «Комментарии»: что такое социальная бедность в России.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».