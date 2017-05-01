Анонс «Ведомостей» на 2 мая 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

госзакупки никак не могут войти в нормальный график;

Ирак экспериментирует со способами продажи нефти;

начальники с дипломом МВА – сущие эгоисты.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как Марна Левайн помогла Instagram превратиться из стартапа в устойчивый бизнес

и статью на полосе «Комментарии»: что такое социальная бедность в России.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».