Годовой чистый убыток «Аптечной сети 36,6» вырос в 8 раз

В 2016 г. чистый убыток по МСФО «Аптечной сети 36,6» составил 9,345 млрд руб., это в 8,1 раза больше, чем год назад, сообщила компания. Чистый убыток сети в 2015 г. составил 1,16 млрд руб., напоминает «Прайм». Годовая выручка «36,6» выросла на 44,1% до 45,947 млрд руб., себестоимость реализации составила 35,181 млрд руб., что в 1,6 раза больше, чем в 2015 г.

Валовая прибыль компании за отчетный год увеличилась на 17% до 10,766 млрд руб. Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы выросли в 1,6 раза до 16,258 млрд руб. Убыток до налогообложения составил 9,399 млрд руб., это в 7,1 раза больше прошлогоднего показателя.

Комментируя результаты года, гендиректор сети Владимир Кинцурашвили напомнил о совершенных крупных сделках. «Мы завершили объединение с группой "А5", приобрели дистрибутора Alliance Healthcare Russia, получив в качестве стратегического партнера крупнейшего в мире фармритейлера Walgreens Boots Alliance», – приводятся его слова в отчете. В 2017 г. компания продолжит «работать над повышением эффективности бизнеса за счет дальнейшего сокращения издержек и внедрения новейших технологий в подразделениях компании». «Постоянно увеличивающаяся доля прямых контрактов будет положительно влиять на рентабельность деятельности группы. Параллельно с этим мы планируем расширять сеть в ключевых для нас Центральном и Северо-Западном регионах», – добавил Кинцурашвили.