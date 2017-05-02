Погрузка на сети РЖД выросла на 3,9% в апреле

Погрузка на сети РЖД в апреле 2017 г. увеличилась на 3,9% по сравнению с тем же месяцем 2016 г., до 105,3 млн т, сообщила компания. Грузооборот вырос на 8% до 205 млрд тонно-километров (с учетом порожних рейсов вагонов – на 7,4% до 261,2 млрд тонно-километров).

Приведенные данные являются "оперативными" и могут быть скорректированы в течение месяца.

Первоначально план работы РЖД в апреле предполагал среднесуточную погрузку в объеме 3,5 млн т, что на 3,6% больше, чем в том же месяце годом ранее (об этом сообщало корпоративное издание группы). В середине апреля вице-президент монополии Салман Бабаев говорил, что компания ожидает роста на уровне 3,4–4%.

По итогам января – апреля 2017 г. погрузка составила 410,4 млн т, что на 3,8% больше, чем за тот же период 2016 г. При этом отправка каменного угля выросла на 9,2% до 119,9 млн т, кокса – на 3,5% до 3,7 млн т, нефти и нефтепродуктов – на 1% до 80,5 млн т, химических и минеральных удобрений – на 5,7% до 19 млн т, химикатов и соды – на 2,7% до 8,9 млн т, промышленного сырья и формовочных материалов – на 14,1% до 11 млн т, черных металлов – на 0,1% до 23,9 млн т, их лома – на 11,9% до 4,1 млн т, лесных грузов – на 3,7% до 15 млн т, зерна – на 1,8% до 6,7 млн т.

Несмотря на активное увеличение погрузки в начале 2017 г., монополия пока сохраняет осторожность в прогнозах этого показателя в целом по году. «Предварительный прогноз роста – 0,6% к уровню 2016 г. Однако по итогам первого полугодия возможна его корректировка», – говорил ранее первый вице-президент РЖД Анатолий Краснощек в интервью корпоративному изданию компании.