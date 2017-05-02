Сын вице-премьера Рогозина стал гендиректором ОАО «Ил»

Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) утвердил вице-президента ОАК по транспортной авиации Алексея Рогозина гендиректором ОАО «Ил» («Авиационный комплекс Ильюшина»). Это сообщает ТАСС со ссылкой на материалы корпорации. Сергей Вельможкин, который был гендиректором «Ила» с 2015 г., оставит эту должность досрочно. Прекращение его полномочий совет также одобрил.

ОАО «Авиационный комплекс Ильюшина» занимается созданием гражданских и военных самолетов «Ил» и их послепродажным обслуживанием. Сейчас предприятие выпускает, в частности, широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский Ил-96-300, турбовинтовой пассажирский Ил-114. Кроме того, компания создает военно-транспортные самолеты Ил-76 различных модификаций.

33-летний Алексей Рогозин стал вице-президентом ОАК по транспортной авиации в середине марта. Тогда в корпорации заявили, что ему предстоит «сформировать транспортный дивизион ОАК, консолидировать ключевые функции управления предприятиями на уровне головной корпорации, а также выстроить единый контур управления программами транспортной авиации». Одной из ключевых задач дивизиона станет обновление парка транспортных самолетов Минобороны и других органов исполнительной власти. Тогда же было сказано, что головной компанией транспортного дивизиона станет ОАО «Ил», на базе которого пройдет консолидация ВАСО, «Авиастар-СП», ОАК-ТС, ЭМЗ им. Мясищева и ряда ремонтных предприятий корпорации.

В начале марта о назначении Рогозина-младшего в ОАК говорили источники «Ведомостей». Источник в Минобороны называл одной из задач Рогозина – работу над успешным выполнением главного контракта ОАК в области транспортной авиации – соглашения 2012 г. на поставку до 2021 г. 39 военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А на сумму 140 млрд руб. До сих пор ульяновскому заводу «Авиастар-СП» удалось поставить лишь пять таких машин, еще пять запланированы в этом году.