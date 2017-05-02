Китай может запретить поставки меда из России – Россельхознадзор

Китай может запретить ввоз меда из России, сообщил Россельхознадзор. Ведомство получило информацию от Главного государственного управления КНР по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ) о выявлении несоответствий российского меда санитарным требованиям Китая.

По информации AQSIQ, не отвечающая требованиям продукция пчеловодства была экспортирована с предприятий Алтайского края: при проведении лабораторных исследований было выявлено наличие остатков веществ, запрещенных для использования в Китае. По информации Россельхознадзора, региональный ветеринарный лабораторный мониторинг остатков запрещенных и вредных веществ в меде ветеринарной службой Алтайского края не проводится, а это не позволяет в полной мере осуществить контроль за российскими предприятиями-экспортерами.

В случае повторных выявлений китайской стороной нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм может быть введен полный запрет на экспорт продукции из России, говорится в сообщении.