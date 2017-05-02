Alitalia может быть ликвидирована или продана

Совет директоров убыточного итальянского авиаперевозчика Alitalia во вторник официально попросил ввести в компании внешнее управление. Это, вероятно, приведет к ее продаже или ликвидации, пишет Financial Times.

Единогласное решение совета директоров объясняется «серьезной экономической и финансовой ситуацией в компании» и «невозможностью быстро найти альтернативные решения», которые позволили бы ее спасти, говорится в заявлении Alitalia. Это означает, что банки-кредиторы больше не могут продолжать финансировать авиаперевозчика.

Alitalia с ее высокими расходами проигрывает на европейском рынке конкурентам, прежде всего бюджетным авиакомпаниям. В марте руководство авиаперевозчика разработало масштабный план реструктуризации и обсудило его с профсоюзами, но в апреле 12 000 сотрудников проголосовали против него.

Теперь правительство должно будет назначить внешних управляющих. Они получат полномочия по руководству компанией в ближайшие месяцы, пока не будет принято решение о ее ликвидации или не найден покупатель. Тем временем Alitalia продолжит выполнять рейсы по расписанию.