«Роснефть» и «Башнефть» подали иск о взыскании с АФК «Система» более 106 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система». Нефтяные компании хотят взыскать более 106,6 млрд руб. Об этом говорится в материалах суда.

Иск зарегистрирован, но еще не принят к производству. Ответчиками выступают АО «Система-инвест» и АФК «Система». Других подробностей нет. В «Роснефти» пока не комментируют подачу иска.

Основной акционер «Системы» Владимир Евтушенков заявил «Ведомостям», что он знает о подаче иска, но подробнее прокомментировать не может.