Анонс «Ведомостей» на 3 мая 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
выбраны пятиэтажки, которым грозит снос;
популярность Навального растет;
Япония теряет статус инновационной державы;
новые технологии не освобождают людей от необходимости посещать офис.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как работодатели заставляют сотрудников учиться
и статью на полосе «Комментарии»: повышение МРОТ – эффектный предвыборный жест без серьезных затрат.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».