Анонс «Ведомостей» на 3 мая 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

выбраны пятиэтажки, которым грозит снос;

популярность Навального растет;

Япония теряет статус инновационной державы;

новые технологии не освобождают людей от необходимости посещать офис.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как работодатели заставляют сотрудников учиться

и статью на полосе «Комментарии»: повышение МРОТ – эффектный предвыборный жест без серьезных затрат.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».