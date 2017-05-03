Торги акциями «Системы» переведены в формат дискретного аукциона

Торги обыкновенными акциями АФК «Система» c 10.33 по 11.03 мск в режиме основных торгов Московской биржи будут проводиться в формате дискретного аукциона из-за падения котировок более чем на 20%, говорится в сообщении биржи.

В остальных режимах торгов, кроме репо и переговорных сделок (РПС), торги указанными ценными бумагами на период проведения дискретного аукциона проводиться не будут.

По данным на 10.31 мск котировки «Системы» рухнули на 30,57% до 15,475 руб. за акцию.