«Роснефть» в I квартале нарастила добычу нефти на 11,7%

В I квартале 2017 г. «Роснефть» увеличила добычу нефти и конденсата на 11,7% в годовом измерении, до 56,12 млн т, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании. В январе - марте 2016 г. добыча компании составила 50,2 млн т нефти.

С начала 2017 г. «Роснефть» нарастила эксплуатационное бурение на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,3 млн м в соответствии с установленным на год целевыми показателями. Доля собственного бурового сервиса в общем объеме проходки составляет около 60%. «Ввод новых скважин в эксплуатацию был увеличен на 23% по сравнению с I кварталом 2016 г. с сохранением доли горизонтальных скважин на уровне 32%», - говорится в пресс-релизе.

При этом добыча углеводородов «Роснефти» выросла на 11,1% до 5,79 млн баррелей нефтяного эквивалента (н. э.) в сутки. Всего компания добыла 70,3 млн т н. э. углеводородов за счет приобретения активов и развития новых проектов.

Наибольший вклад в позитивную динамику органической добычи внесли Ванкорский кластер (+10,1%), «Юганскнефтегаз» (+0,7%), «Самаранефтегаз» (+3,2%), «Роспан» (+14,8%), а также начало эксплуатации Восточно-Мессояхского месторождения, добыча на котором началась в сентябре 2016 г., сообщает компания.

«Роснефть» также нарастила добычу газа на 2,9% до 17,21 млрд кубометров. Рост обусловлен вводом двух скважин на Северной оконечности месторождения Чайво на острове Сахалин в 2016 г., выходом на проектную мощность Ново-Уренгойской установки комплексной подготовки газа и газового конденсата «Роспана» в августе 2016 г., успешным запуском трех новых скважин на Тюменской свите Ем-Еговского месторождения в I квартале 2017 г., а также ростом добычи газа на Северо-Варьеганском месторождении за счет ввода новых скважин и увеличением сдачи газа с Вань-Еганского месторождения на Тюменскую компрессорную станцию после реконструкции, передает ТАСС.

Из-за «внешних ограничений, наложенных на российские нефтедобывающие компании», и неподходящей погоды «Роснефть» снизила среднесуточную добычу нефти в I квартале 2017 г. по отношению к октябрю 2016 г. немногим более чем на 70 000 баррелей в сутки.