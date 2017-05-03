Минкомсвязи предложит оставить Страшнова во главе «Почты России»

Минкомсвязи предложит правительству продлить контракт гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова, сообщил руководитель ведомства Николай Никифоров. Это сообщает «Прайм». Срок нынешнего контракта топ-менеджера истекает 1 июля. В апреле сам он заявил, что решение о возможности продления его контракта на этом посту, скорее всего, буде принято в мае.

Никифоров ранее говорил, что считает «достаточно впечатляющими» показатели работы топ-менеджмента компании во главе со Страшновым. При этом он указал, что поскольку «Почта России» является стратегическим предприятием, вопрос назначения гендиректора находится в ведении правительства, а Минкомсвязь как профильное министерство представляет свои предложения.

В марте Следственный комитет России возбудил уголовное дело против директора департамента организационного развития Минкомсвязи Ирины Лаптевой из-за оклада и бонуса Страшнова за 2014 г., которые силовые структуры считают завышенными. В марте 2014 г. руководство Минкомсвязи поручило Лаптевой подготовить трудовой договор с гендиректором «Почты России» Дмитрием Страшновым. Как полагает следствие, Лаптева, «действуя в пользу Страшнова», превысила свои должностные полномочия и рассчитала ему должностной оклад, завышенный в восемь раз.

В ноябре представитель Генпрокуратуры сообщил, что ведомство считает незаконной выплату премии Дмитрию Страшнову. Речь шла о 95 млн руб. за 2014 г. Прокуроры направили в СКР материалы на возбуждение уголовного дела в отношении Страшнова. Они посчитали, что топ-менеджер злоупотребил полномочиями (ст. 201.2 УК, наказание - до 10 лет лишения свободы). Были у ведомства претензии и к сотрудникам министерства, однако речь не шла о превышении должностных полномочий. Против двух руководителей департаментов Минкомсвязи, принимавших решение о выплате, следует возбудить дела по статье «Халатность», говорил представитель Генпрокуратуры. Сам Страшнов тогда говорил, что его вознаграждение было рассчитано по правилам, которые устанавливал не он сам, а правительство.

31 января генпрокурор Юрий Чайка заявил ТАСС, что считает доходы Страшнова антирекордом, при том что «средняя зарплата в отрасли не дотягивает до 20 000 руб.». «Совесть все-таки надо иметь. Больше Страшнова в системе ФГУП никто не получает. Да, в государственных корпорациях, акционерных обществах зарабатывают значительные суммы, но не в федеральных унитарных предприятиях, – пояснил Чайка. – Это рекорд с приставкой "анти"».