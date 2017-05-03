Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 3 мая 2017 года

Политика

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во вторник обсудили по телефону кризис в Сирии. Обе стороны назвали разговор конструктивным читать на WSJ.com читать на FT.com

Молодые жители арабских стран теперь видят своим главным международным союзником Россию, а не США, показал ежегодный опрос Arab Youth Survey читать на FT.com

Какие позиции занимают кандидаты на пост президента Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен по основным вопросам перед вторым туром выборов читать на FT.com

Евросоюз повысил требования к Великобритании перед переговорами по Brexit. По новым оценкам Брюсселя, Лондон должен будет покрыть обязательства до 100 млрд евро. Это существенно превышает предыдущую оценку в 60 млрд евро. Также блок предъявляет другие требования, в том числе сохранение прав граждан ЕС, живущих в Великобритании читать на WSJ.com читать на FT.com

На фоне приближающихся выборов в Германии левоцентристская социал-демократическая партия и крайне правая партия «Альтернатива для Германии» борются за голоса немецких рабочих читать на WSJ.com

Экономика

Ожидается, что ФРС США не станет повышать процентные ставки в среду. Но внимание инвесторов сосредоточено на том, намекнет ли центробанк на возможное изменение ставок в июне читать на WSJ.com

Темп роста ВВП еврозоны в I квартале остался на уровне 0,5%. Восстановление экономики повышает шансы на то, что ЕЦБ в этом году начнет обсуждать прекращение программы покупки активов читать на FT.com

Марин Ле Пен смягчила риторику относительно своих планов по выводу страны из еврозоны за несколько дней перед вторым туром президентских выборов во Франции. Однако ее намерения остаются прежними читать на FT.com

Заместитель наследного принца Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман выступил в защиту решения вернуть льготы госслужащим, но предупредил, что в случае падения цен на нефть возможны новые меры экономии читать на WSJ.com

Министр финансов Саудовской Аравии Мухаммад аль-Джадаан в интервью FT пообещал проводить реформы и направить миллиарды долларов на стимулирование экономики несмотря на решение правительства возобновить льготы госслужащим читать на FT.com

Индустрия

Власти США предупредили на слушаниях гендиректора United Airlines Оскара Муньоса и руководителей других авиакомпаний: они должны улучшить обслуживание клиентов или регулирование отрасли будет ужесточено. Слушания были назначены после скандала с принудительным снятием пассажира с рейса United Airlines читать на WSJ.com читать на FT.com

В США было сделано много инвестиций в строительство химических заводов в последние годы благодаря снижению цен на газ в результате сланцевой революции. Сейчас рассматривается новая волна проектов, но некоторые представители отрасли сомневаются в их необходимости читать на FT.com

Автомобили

Volkswagen сообщил о росте чистой прибыли на 45% в I квартале и подтвердил прогноз результатов на этот год несмотря на продолжающийся скандал из-за вредных выбросов его дизельных автомобилей читать на WSJ.com

Peugeot и стартап NuTonomy оснастят кроссоверы Peugeot 3008 технологией автопилота и начнут тестировать их на дорогах Сингапура в сентябре читать на WSJ.com

Американские автопроизводители отчитались о резком снижении продаж в апреле. Из-за большого числа непроданных автомобилей компании планируют предлагать большие скидки и уменьшать производство читать на WSJ.com читать на FT.com

Энергоресурсы

Цены на нефть могут опуститься ниже $40 за баррель, если ОПЕК и другие крупные производители нефти не продлят соглашение о сокращении добычи, считают некоторые из опрошенных WSJ аналитиков. Но если страны договорятся, цены могут достичь $60 за баррель к концу года читать на WSJ.com

Американские нефтяники оказались очень устойчивыми во время обвала цен на нефть. Но рост процентных ставок в США может помешать им расти и получать прибыль, показывает исследование Колумбийского университета читать на WSJ.com

Ограничения на экспорт СПГ из Австралии создают неопределенность в секторе, но вряд ли сильно повлияют на предложение на мировом рынке читать на FT.com

Финансы

Китайский конгломерат HNA Group увеличил свою долю в Deutsche Bank почти до 10% и стал его крупнейшим акционером читать на WSJ.com читать на FT.com

Инвесторы всего за четыре месяца вывели около $7 млрд из Och-Ziff Capital Management Group. Это еще один признак того, что инвесторы разочаровываются в известных хедж-фондах читать на WSJ.com

Консалтинговые фирмы советуют акционерам Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта проголосовать за то, чтобы компания раскрыла свои траты на политические пожертвования. Компания против этого, но давно известно, что Баффетт является сторонником демократов читать на WSJ.com

Ожидается, что на пост руководителя Управления контроля денежного обращения США (OCC) будет назначен бывший гендиректор OneWest Bank Джозеф Оттинг. Это может изменить направление работы регулятора. Сам Оттинг не говорил много о своих взглядах, но администрация Трампа сделала своим явным приоритетом увеличение кредитования читать на WSJ.com

Технологии

Apple отчиталась о росте прибыли и выручки в последнем квартале. Но спрос на iPhone снизился на 1%. Это делает выход нового смартфона в год десятилетия первого iPhone еще более важным для компании читать на WSJ.com читать на FT.com

Умные часы Watch – один из самых неоднозначных продуктов Apple. Отказ компании раскрывать данные по их продажам только усиливал аргументы критиков. Но во вторник Apple впервые их представила, и оказалось, что продажи «носимых продуктов» за последний год превысили $5 млрд читать на FT.com

Microsoft представила ограниченную версию операционной системы Windows и другие программы, предназначенные для ее новой линейки бюджетных ноутбуков. Microsoft надеется, что они будут популярны в школах и смогут конкурировать с ноутбуками Chromebook от Google читать на FT.com читать на WSJ.com

T-Mobile US поставила перед собой амбициозную цель создать 5G-сеть на всей территории США к 2020 г. читать на WSJ.com читать на FT.com

Salesforce вкладывает $100 млн в свой фонд для инвестиций в новые стартапы, разрабатывающие программы для бизнеса читать на WSJ.com

Groupe Arnault миллиардера Бернара Арно планирует делать инвестиции во французские технологические стартапы, находящиеся на ранних этапах развития читать на FT.com

Потребительский рынок

Предприниматель Джеффри Аронин надеялся продать свою компанию Marathon Pharmaceuticals за миллиарды долларов. Для этого он планировал резко повысить стоимость лекарства от мышечной дистрофии до $89 000 в год. Но это вызвало бурю критики. Поэтому Marathon неожиданно продала лекарство конкуренту, и некоторые сотрудники ждут, что Аронин закроет компанию читать на WSJ.com

Табачная компания Imperial Brands пытается диверсифицировать бизнес на фоне снижения продаж сигарет и инвестирует в разработку продуктов-энергетиков читать на WSJ.com

Группа The Eagles подала иск к мексиканскому Hotel California, обвинив его в незаконном обогащении на ее песне читать на WSJ.com

Менеджмент

Исследование выявило, что в Facebook программные коды, написанные женщинами, отвергаются значительно чаще кодов мужчин. Это вызвало дебаты внутри компании относительно возможного несправедливого отношения к женщинам. Другое исследование опровергло предыдущие результаты читать на WSJ.com

Некоторые компании нанимают молодых топ-менеджеров в надежде, что они вдохнут что-то новое в бизнес. Но часто этим сотрудникам трудно заслужить доверие и расположение старших и скептично настроенных коллег читать на WSJ.com

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