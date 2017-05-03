Сеть KFC в I квартале увеличила выручку в России на 27%

Сеть KFC в России в I квартале 2017 г. увеличила выручку на 27% по сравнению с прошлогодним показателем. Об этом говорится в материалах компании Yum!Brands, владеющей брендом. На российский бизнес приходится 3% общей выручки KFC. По сравнению с IV кварталом рост выручки российских ресторанов в январе - марте замедлился (с 34%). Глобальная выручка KFC в I квартале увеличилась на 5% (динамика без учета курсовых разниц). За три месяца подразделение открыло 176 новых ресторанов в 36 странах.

Yum!Brands базируется в Луисвилле (штат Кентукки), и является крупнейшей в мире ресторанной компанией по числу предприятий - ее сеть объединяет более 43 500 ресторанов более чем в 135 странах. Компания развивает такие бренды, как KFC, Pizza Hut и Taco Bell.

В России Yum! Brands в 2005 г. создала стратегический альянс с «Ростик групп» для развития сети «Ростик'c-KFC». В 2006 г. «Ростик'c-KFC» стала отдельной бизнес-единицей российской группы. В 2010 г. Yum! Brands купила российскую сеть ресторанов быстрого питания «Ростик'c-KFC» и после перевела рестораны под бренд KFC.