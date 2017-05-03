Структуры Мусы Бажаева купили 2,4% Petropavlovsk

Структуры Мусы Бажаева приобрели 2,42% Petropavlovsk.

Как сообщил Petropavlovsk, доля Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) в компании сократилась с 11,59% до 9,17%. В прошлом году эти бумаги АТБ приобрел у компании Vailaski Holding Limited, представляющей интересы основателей Petropavlovsk Питера Хамбро и Павла Масловского, а также их партнера Андрея Вдовина. При этом у Хамбро, Масловского и Вдовина оставались права голоса по этим бумагам, а также опционы пут и колл.

Сейчас, пояснили «Интерфаксу» в Petropavlovsk, 2,42% из бумаг, права на которые были у Вдовина, перешли к «третьей стороне».

Покупателем стала структура ГРК «Альянс», входящая в группу «Русская платина» Бажаева, сообщили «Интерфаксу» в «Русской платине».

Рыночная стоимость 2,42% Petropavlovsk, исходя из последней цены закрытия торгов, около 6,1 млн фунтов стерлингов ($7,9 млн).