Сочи предсказано снижение потока туристов на 30% из-за Турции

Падение организованного туристического потока в Сочи составит не менее 30% по итогам летнего сезона, сообщила порталу «Интерфакс-туризм» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина со ссылкой на данные туроператоров.

«Курорты Большого Сочи в этом году не только не повторяют успешных показателей прошлого года, но с конца зимы спрос продолжает падать. Старт акции раннего бронирования в январе был удачный, но к концу февраля темп продаж резко снизился, когда на рынок с привлекательным предложением вышла Турция - от 18 000-20 000 руб. на двоих в отелях 4-5 звезд», - сказала Тюрина.

По словам заместителя генерального директора компании «Роза ветров» Ирины Глазковой, аннулирования уже купленных туров не было, но многие потенциальные клиенты покупать путевки передумали. В компании «Мультитур» также заметили падение продаж курортов Сочи с февраля. По данным туроператора «Дельфин», ранние продажи начались успешно, но с марта опустились на уровень 2015 г.

«К сезону большая часть сочинских объектов подняла стоимость на 10-15%. Туристы присматривались, сравнивали цены, искали варианты подешевле. К настоящему моменту виден значительный спад объемов по сравнению с минувшим годом - порядка 50%. Отели и пансионаты уже выпускают спецпредложения, снижают цены, увеличивают комиссионное вознаграждение», - рассказал генеральный директор «Мультитур» Дмитрий Шаров. Эксперт надеется, что туристы летом в Сочи все же поедут, пусть и не так активно, как годом ранее.

По данным туроператоров, майские праздники тоже показали значительное снижение спроса. Эксперты отметили, что падение объемов на внутреннем рынке было вполне предсказуемо, но сочинские курорты к этому не подготовились. «Дела плохи, мы даже перестали сравнивать продажи сочинских курортов с показателями прошедшего года - получается некорректно из-за выпавшей тогда Турции. Теперь сравниваем с 2015-м, в итоге - минус 25%. Если откроется еще и Египет, а он будет дешевле Турции, станет еще хуже», - отметила представитель «Розы ветров» Глазкова.

Падение туристического потока на 20-30% ожидается в этом году и в Крыму на фоне открытия для российских туристов Турции и укрепления рубля, сообщил ранее глава регионального отделения РСТ в Республике Крым и Севастополе Борис Зелинский.

В 2016 г. на курортах Краснодарского края отдохнуло почти 16 млн человек, в Крыму - 5,6 млн.