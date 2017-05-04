Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 4 мая 2017 года

Политика

Во Франции в среду состоялись теледебаты между кандидатами на пост президента Марин Ле Пен и Эммануэлем Макроном. Последнему удалось сохранить спокойствие несмотря на давление Ле Пен. Как показал опрос, 63% зрителей отдали предпочтение Макрону читать на WSJ.com читать на FT.com

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что во внешней политике страна теперь будет прежде всего руководствоваться интересами собственной национальной безопасности и экономики, а не беспокойством по поводу прав человека. Это отличается от курса, которого придерживались администрации Джорджа Буша-мл. и Барака Обамы читать на WSJ.com

Генеральный прокурор Венесуэлы Луиза Ортега в интервью WSJ раскритиковала жестокое обращение властей с участниками антиправительственных протестов и выступила в защиту конституции, которую хочет изменить президент Николас Мадуро читать на WSJ.com

Экономика

ФРС США в среду не стала менять процентные ставки, но дала понять, что замедление экономики в последнее время не повлияет на ее планы постепенно повышать их в этом году читать на WSJ.com читать на FT.com

Большинство молодых людей во Франции поддерживают Эммануэля Макрона перед вторым туром президентских выборов. Но они скептически относятся к его предложениям по борьбе с безработицей читать на WSJ.com

Пуэрто-Рико получил защиту суда от кредиторов, которым он должен $73 млрд. Это крупнейшее банкротство региона в США читать на WSJ.com читать на FT.com

Лидеры республиканцев уверены, что в четверг Палата представителей конгресса США все-таки проголосует за реформу здравоохранения читать на WSJ.com читать на FT.com

Индустрия

Некоторые фонды инвестируют в кобальт, делая ставку на использование металла для производства аккумуляторов электромобилей читать на FT.com

Результаты Siemens в I квартале улучшились и превзошли прогнозы аналитиков читать на WSJ.com читать на FT.com

В пятницу должен состояться дебютный полет первого китайского крупного пассажирского авиалайнера C919. Пекин надеется, что он сможет конкурировать с самолетами Boeing и Airbus. Но скептики отмечают, что используемые в нем технологии уже сильно устарели и получать прибыль будет сложно читать на WSJ.com

Автомобили

Убыток Tesla в I квартале увеличился до $330 млн несмотря на рост выручки более чем в два раза. Гендиректор Tesla Илон Маск выразил уверенность в том, что компания начнет производство электромобилей Model 3 в июле. Также он сказал, что однажды Tesla, возможно, обгонит по рыночной капитализации Apple читать на WSJ.com читать на FT.com

Гендиректор Volkswagen Маттиас Мюллер улучшил результаты компании, превратив «дизельгейт» в возможность сократить расходы и осуществить другие непопулярные меры. Но проблема в том, что улучшение ситуации уменьшает стимул к дальнейшим переменам читать на WSJ.com

Производитель автомобильных комплектующих Delphi отделит подразделение, занимающееся двигателями внутреннего сгорания, чтобы сосредоточиться на самоуправляемых и имеющих онлайн-соединение автомобилях читать на FT.com

Энергоресурсы

Страны ОПЕК выполняют свои обязательства по сокращению нефтедобычи. Но аналитики отмечают, что их экспорт сократился значительно меньше, так как они продают нефть из хранилищ читать на FT.com

Чистая прибыль Royal Dutch Shell в I квартале сильно выросла на фоне сокращения расходов и частичного восстановления цен на нефть читать на WSJ.com читать на FT.com

Shell, Exxon Mobil и другие энергетические гиганты, проспавшие сланцевую революцию в США, теперь стремятся первыми повторить ее в Аргентине читать на WSJ.com

Котировки акций Anadarko Petroleum в среду упали примерно на 8% в среду, так как власти заявили, что взрыв жилого дома в Колорадо в апреле был вызван утечкой газа из ее скважины. В результате взрыва погибли двое находившихся в доме людей читать на WSJ.com

Брюссель хочет, чтобы почти 130 т ядерных отходов, принадлежащие Евратому и хранящиеся в Великобритании, после Brexit официально перешли под контроль страны читать на FT.com

Финансы

Прибыль HSBC в I квартале превзошла прогнозы аналитиков на фоне повышения процентных ставок. Это увеличивает надежды инвесторов на то, что банк потратит дополнительно $2 млрд на выкуп акций читать на WSJ.com читать на FT.com

Societe Generale согласился выплатить 963 млн евро для урегулирования обвинений в даче взяток, чтобы начать работать с суверенным фондом Ливии. Также фонд обвинял банк в том, что тот вводил его в заблуждение по поводу сложных сделок с деривативами. Прибыль Societe Generale в I квартале сократилась на 19% читать на WSJ.com читать на FT.com

Биржевой оператор Intercontinental Exchange (ICE) в прошлом году вел переговоры о слиянии с конкурентом CME Group, говорят участвовавшие в них люди. Но это ни к чему не привело. Некоторые аналитики считают, что ICE снова попытается приобрести LSE Group читать на FT.com

Гендиректор Bank of America Брайан Мойнихэн раскритиковал идею администрации Трампа принять современную версию закона Гласса-Стиголла, запрещающего банкам одновременно заниматься инвестициями и работать с розничными клиентами. Мойнихэн заявил, что разделение крупных банков было бы «безумием» читать на FT.com

«Этичные» инвестиции становятся все популярнее. Однако этот критерий остается размытым, поэтому в портфелях «социально ответственных» биржевых фондов (ETF) все равно присутствуют акции нефтяных и угольных компаний читать на WSJ.com

Индекс волатильности VIX, отражающий беспокойство инвесторов на фондовом рынке, близок к рекордно низкому уровню. Но это может быть связано с тем, что инвесторы находят альтернативные способы хеджировать риски читать на WSJ.com

Технологии

Прибыль Facebook выросла на 76% до $3,06 млрд в I квартале благодаря доходам от мобильной рекламы. Но акции компании немного подешевели, так как инвесторы обеспокоены ее планами ограничить показ рекламы читать на WSJ.com читать на FT.com

Apple планирует создать фонд размером $1 млрд для инвестиций в американские компании, занимающиеся производством. Это соответствует призыву Дональда Трампа создавать рабочие места в США читать на WSJ.com читать на FT.com

Uber пыталась приобрести занимающийся самоуправляемыми автомобилями стартап инженера Энтони Левандовски, когда тот еще работал на Alphabet, выяснилось из судебных документов. Это усиливает позицию Alphabet, обвиняющую Uber в краже конфиденциальной информации читать на WSJ.com

Новостные и другие организации в США в среду подверглись фишинговой атаке, замаскированной под сервис Google Docs читать на WSJ.com

Amazon наймет 400 человек в новый исследовательский центр в Великобритании. Они будут заниматься разработкой ее дронов для доставки товаров и других устройств и технологий. Amazon делает страну своей площадкой для развития инноваций и тестирования розничных услуг читать на FT.com

Медиабизнес

Verizon заплатит Национальной футбольной лиге (NFL) $21 млн за эксклюзивные права на трансляцию одной из игр следующего сезона, которая состоится в Лондоне. Компания надеется привлечь больше пользователей и рекламодателей на свои платформы читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Проведенное в Нью-Йорке исследование позволяет предположить, что Uber систематически заставляет пассажиров переплачивать, предлагая им оплачивать поездки заранее читать на FT.com

Чистая прибыль Adidas выросла на 30% до 455 млн евро в I квартале благодаря росту продаж на ключевых рынках в Северной Америке и Китае читать на FT.com

Цены на авокадо достигли рекордного уровня из-за дефицита предложения и высокого спроса читать на FT.com

Менеджмент

Впервые более чем за 10 лет большинство бизнес-школ в США отмечают снижение числа заявок от иностранных студентов. Школы связывают это с неопределенностью по поводу иммиграционной и визовой политики Трампа читать на WSJ.com

IT-компании планируют расширить операции в Мексике, так как визовая политика Трампа ограничивает число высококвалифицированных мигрантов, способных попасть в США читать на FT.com

В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.