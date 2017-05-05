Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $110 млн заболевшей раком женщине

Суд присяжных в американском штате Миссури обязал холдинг Johnson & Johnson выплатить $110 млн женщине, заявившей, что она заболела раком после использования продукции компании.

Как сообщает Reuters, жительница штата Вирджиния в течение 40 лет использовала присыпку фирмы Johnson & Johnson. В 2012 г. у нее обнаружили рак яичников с метастазами в печень. Женщина считает, что заболевание вызвано продукцией Johnson & Johnson.

Компания настаивала в суде на том, что ее продукты совершенно безопасны. Холдинг будет обжаловать решение присяжных.

Это не первый подобный иск против Johnson & Johnson. В феврале 2016 г. суд обязал компанию выплатить $72 млн семье женщины, скончавшейся от рака яичников. Через несколько месяцев холдинг обязали выплатить $55 млн еще одной онкологической больной. Еще один подобный иск был отклонен судом.