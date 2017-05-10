ФТС сообщила о росте доходов от экспорта нефтепродуктов из России на 66%

В I квартале 2017 г. доходы от экспорта нефтепродуктов из России выросли на 66,3% в годовом измерении до $15,85 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Федеральной таможенной службы (ФТС). Экспорт нефтепродуктов за этот период вырос на 6,7% и составил 41,1 млн т. В том числе экспорт в дальнее зарубежье вырос до 38,68 млн т. Доходы от этой статьи увеличились до $14,8 млрд.

Экспорт в страны СНГ вырос до 2,4 млн т. Доходы от него увеличились до $988 млн.