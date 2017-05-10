ФАС признала самарского губернатора и сотрудников «Газпрома» виновными в нарушениях на газовом рынке

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла решение по антимонопольному делу о нарушениях на рынке транспортировки газа в Самарской области, сообщает «Интерфакс». Так, группа сотрудников «Газпрома» и «Газпром межрегионгаза», губернатор Самарской области Николай Меркушкин и региональное министерство энергетики и ЖКХ признаны виновными в нарушении ч. 4 ст. 16 закона «О защите конкуренции».

Антимонопольное дело по этой статье было возбуждено ФАС в январе. «Действия властей Самарской области могли привести к устранению конкуренции на рынке транспортировки газа», – говорилось тогда в сообщении антимонопольного регулятора.

Как сообщалось, в ФАС поступило обращение ООО «Средневолжская газовая компания» на действия органов исполнительной власти региона и компаний, входящих в группу лиц ПАО «Газпром». ФАС России, реагируя на это обращение, установила, что с 2010 г. между ними реализуется соглашение, цель которого – перевод крупных потребителей газа от «СВГК» к газораспределительным сетям «Газпром межрегионгаза».

«Кроме того, в 2011 г. губернатором Самарской области совместно с "дочкой" "Газпрома" утверждена корректировка схемы газоснабжения и газификации на территории региона, которая является основанием для строительства новых и развития действующих газораспределительных систем. (. . .) Несмотря на наличие в Самарской области как минимум двух газораспределительных организаций (ООО "СВГК" и ООО "Газпром газораспределение Самара"), такая корректировка схемы была принята без согласования с ООО "СВГК". Антимонопольная служба также выявила, что к этой схеме у компании были замечания, которые были доведены до министерства энергетики и ЖКХ Самарской области», – сообщалось на сайте ФАС.

Ведомство отмечало, что такие действия представителей власти региона и ПАО «Газпром» могут привести к уходу с рынка ООО «Средневолжская газовая компания».