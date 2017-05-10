В Великобритании началось строительство первой за 20 лет атомной электростанции в стране

В Великобритании официально началось строительство основной части АЭС Hinkley Point С.

Проект первой за 20 лет атомной электростанции в стране предполагает постройку двух ядерных реакторов на мысе Хинкли-Пойнт в графстве Сомерсет на юго-западе Англии.

Он совместно финансируется французской Electricite de France (EDF) и консорциумом китайских инвесторов во главе с China General Nuclear (CGN), которые предоставят треть необходимой суммы.

В сентябре 2016 г. стороны подписали с правительством Великобритании окончательное соглашение о строительстве АЭС Hinkley Point С общей стоимостью 18 млрд фунтов стерлингов.

После введения в строй АЭС будет обеспечивать около 7% производимой в Великобритании электроэнергии, сообщил заместитель гендиректора CGN Тан Цзяньшэн, слова которого приводит агентство «Синьхуа».

АЭС в Хинкли-Пойнте будет первой построенной в стране атомной электростанцией с 1995 г. Первая подача электроэнергии запланирована на 2025 г. Период эксплуатации установлен в 60 лет. Строительство АЭС позволит создать 25 000 рабочих мест, затем на ней будут работать 900 человек.