Анонс «Ведомостей» на 11 мая 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

бывшие военные, особенно из стройбата, все популярнее у работодателей;

из-за Эрдогана выросли цены на фундук;

срочный трудовой договор скрывает ряд ловушек для работодателя.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как появляются и уходят в небытие лекарства, рассказал в интервью президент французской фармацевтической компании Servier Оливье Лоро

и статью на полосе «Комментарии»: какой граждане хотят видеть уголовную политику государства.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».