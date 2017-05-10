Анонс «Ведомостей» на 11 мая 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
бывшие военные, особенно из стройбата, все популярнее у работодателей;
из-за Эрдогана выросли цены на фундук;
срочный трудовой договор скрывает ряд ловушек для работодателя.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как появляются и уходят в небытие лекарства, рассказал в интервью президент французской фармацевтической компании Servier Оливье Лоро
и статью на полосе «Комментарии»: какой граждане хотят видеть уголовную политику государства.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».