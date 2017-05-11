Открытие рейсов из «Жуковского» в Астану откладывается на месяц

Открытие рейсов казахстанской авиакомпании SCAT из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Астану откладывается на месяц, следует из данных аэропорта. Ранее в «Жуковском» говорили, что полеты начнутся 6 июня, но согласно информации, появившейся в четверг на сайте аэропорта, первый рейс запланирован на 2 июля. О причинах переноса сроков не сообщается.

Ранее стало известно, что Казахстан признал подмосковный аэропорт «Жуковский» региональным и разрешил российским авиакомпаниям выполнять из него рейсы в Астану и Алма-Ату. Москва в обмен разрешила казахской Air Astana летать по транссибирским трассам в Монголию без роялти, которые обычно платят иностранные перевозчики.