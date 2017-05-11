Бывшая супруга Игоря Сечина получила контрольный пакет в «Станкофлоте» – «Коммерсантъ»

Бывшая жена исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина Марина получила 51% акций импортера станков ООО «Станкофлот». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Картотеки.ру». Оставшаяся доля в компании (49%) теперь принадлежит гендиректору «Станкофлота» Александру Андрееву. Ранее Андреев владел долей в 33%, еще 67% принадлежали Максиму Кретову. Как отмечает издание, Максим Кретов является тезкой члена президентского совета Федерации конного спорта России, которую возглавляет Сечина.

В прошлом году компания выиграл три госконтракта на 256,4 млн руб., в 2017 г. два — на 125,9 млн руб. от ОНПП «Технология», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные СПАРК. До мая 2016 г. компания носила название «А-Медиа». Кроме того, в начале года «Станкофлот» получил лицензию ФСБ на проведение работ, связанных с гостайной, отмечает издание.