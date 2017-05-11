Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 11 мая 2017 года

Политика

Незадолго до своего увольнения директор ФБР Джеймс Коми стал активнее заниматься расследованием предполагаемых связей предвыборного штаба Дональда Трампа с Москвой, говорят знакомые с ходом расследования люди. После его отставки активизировались конгрессмены: сенатский комитет потребовал от Майкла Флинна предоставить относящиеся к расследованию документы читать на WSJ.com

Дональд Трамп в среду призвал к более теплым отношениям США с Россией, несмотря на то что после увольнения директора ФБР Джеймса Коми демократы начали настаивать на проведении независимого расследования по поводу предполагаемых связей его предвыборного штаба с Москвой читать на FT.com

Какие у США есть варианты провести независимое расследование о предполагаемых связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Москвой, а также плюсы и минусы этих вариантов читать на FT.com

Дональд Трамп не обсуждал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время его визита в Белый дом предполагаемое вмешательство российских хакеров в президентские выборы в США читать на WSJ.com читать на FT.com

США направят свои военные корабли в Балтийское море и будут патрулировать воздушное пространство, чтобы лучше следить за военными учениями России в регионе в сентябре. В среду министр обороны США Джеймс Мэттис посетил Литву читать на WSJ.com

Точка зрения

Многие экономисты предсказывают, что люди потеряют рабочие места из-за роботов. Но безработица на уровне 4,4% в США и замедление роста производительности позволяют предположить, что на самом деле сейчас слишком мало автоматизации, пишет экономический обозреватель WSJ Грег Ип читать на WSJ.com

Экономика

Еврокомиссия немного улучшила прогноз экономического роста еврозоны до 1,7% в этом году несмотря на геополитические риски читать на WSJ.com

Еврокомиссия ухудшила прогноз бюджетного дефицита Франции. Таким образом, избранному президенту Эммануэлю Макрону будет труднее выполнить обещание сократить дефицит менее чем до 3% ВВП уже в этом году читать на FT.com

Инвестиции Китая в создание Экономического пояса Шелкового пути снизились в 2016 г. Некоторые банкиры и представители госкомпаний жалуются, что правительство заставляет их принимать участие в убыточных проектах читать на FT.com

Профицит счета текущих операций Японии достиг максимума с 2007 г. Это свидетельствует о восстановлении экономики страны и о том, что она теперь меньше зависит от экспорта и больше зарабатывает как международный кредитор читать на FT.com

Индустрия

Аналитики прогнозируют, что цены на нефть и другие виды сырья скоро вырастут на фоне улучшения ситуации в мировой экономике, которая должна устранить избыток предложения читать на WSJ.com

General Electric в среду выпустила облигации на 8 млрд евро, воспользовавшись спросом инвесторов после выборов во Франции читать на WSJ.com

Акции сырьевого трейдера Noble Group рухнули на 21% в четверг после того, как компания предупредила о квартальном убытке в размере $130 млн из-за неудачных операций на рынке угля читать на FT.com

Boeing приостановила тестовые полеты своего нового самолета 737 Max из-за проблем с двигателем. Но компания все еще планирует доставить первый такой самолет покупателю в этом месяце читать на WSJ.com читать на FT.com

Четыре крупных фонда не намерены поддерживать исполнительного председателя совета директоров Bombardier Пьера Бодуана, который будет переизбираться акционерами на эту должность в четверг. Они недовольны тем, что компания сильно повысила вознаграждение топ-менеджеров, включая Бодуана, несмотря на то что она получает помощь от государства. Это беспрецедентная ситуация для семьи, основавшей компанию 80 лет назад читать на WSJ.com

Автомобили

Руководитель Ford в Европе Джим Фарли предупредил на проводимой FT конференции в среду, что будущее операций компании в Великобритании будет зависеть от условий выхода страны из ЕС читать на FT.com

Энергоресурсы

ОПЕК продолжила сокращать нефтедобычу в апреле на фоне признаков, что крупные производители нефти согласятся продлить соглашение о снижении добычи читать на WSJ.com

Нефтедобыча в Ливии превысила 800 000 баррелей в день впервые с 2014 г. Но добыча по-прежнему примерно вдвое ниже, чем до свержения Муаммара Каддафи, и спор с немецкой энергетической компанией Wintershall мешает ее дальнейшему росту читать на FT.com

Occidental Petroleum планирует протестировать в мае огромный супертанкер, с помощью которого она хочет экспортировать больше нефти со сланцевого месторождения Permian Basin читать на WSJ.com

Финансы

AIG планирует назначить своим новым гендиректором Брайана Дюперро, который ранее проработал в компании более 20 лет читать на WSJ.com

Китайский конгломерат HNA является крупнейшим акционером Deutsche Bank с долей почти 10% стоимостью около 3,6 млрд евро. Но выяснилось, что для покупки акций HNA взяла в долг более 2,6 млрд евро читать на WSJ.com

Биржевые фонды (ETF) привлекли рекордные $38 млрд в апреле, благодаря чему совокупный размер активов под их управлением впервые превысил $4 трлн читать на FT.com

Индекс Тайваньской фондовой биржи превысил отметку в 10 000 пунктов впервые с 2000 г. Инвесторы оптимистично оценивают перспективы экономики Тайваня и его технологического сектора читать на WSJ.com

Чистая прибыль Credit Agricole выросла более чем в три раза до 845 млн евро в I квартале благодаря хорошим результатам трейдингового подразделения читать на WSJ.com читать на FT.com

Технологии

На фоне ареста наследника империи Samsung Ли Чжэ Ёна и снижения доли на китайском рынке смартфонов компания объявила о кадровых перестановках в руководстве читать на FT.com

Результаты Snap в ее первом квартальном отчете оказались разочаровывающими и вызвали беспокойство у инвесторов по поводу ее способности конкурировать с Facebook. Из-за этого акции Snap рухнули на 23% во время торгов после окончания основной сессии в среду читать на WSJ.com читать на FT.com

Гендиректору Snap Эвану Шпигелю не удалось убедить аналитиков по поводу долгосрочных перспектив своей компании на конференции после выхода ее квартального отчета читать на FT.com

Verizon после ожесточенной борьбы с AT&T за компанию Straight Path Communications купит последнюю за $3,1 млрд. Всего два месяца назад она оценивалась в $400 млн, в октябре в ней работало 9 человек. Но она владеет лицензиями на высокие частоты, которые, по мнению инженеров, станут основой связи следующего поколения читать на WSJ.com

У Toshiba могут возникнуть проблемы с тем, чтобы продать свой бизнес по производству полупроводников по максимальной цене, поскольку японское правительство не хочет, чтобы его приобрела какая-то другая азиатская компания читать на FT.com

На проводимой Microsoft конференции для разработчиков приложений гендиректор компании Сатья Наделла заявил, что компания будет делать ставку на облачные технологии и искусственный интеллект читать на FT.com

Потребительский рынок

Uber должна считаться регуляторами транспортной, а не технологической компанией, заявил советник Европейского суда. Окончательное решение суд примет позже в этом году читать на WSJ.com читать на FT.com

Европейские модные бренды расширяют свой бизнес в США, несмотря на то что их американские конкуренты закрывают свои магазины рекордными темпами читать на WSJ.com

Американская сеть продуктовых магазинов Whole Foods Market сменила нескольких членов совета директоров, включая председателя и финансового директора, чтобы избежать борьбы с инвестором-активистом Jana Partners и попытаться остановить падение продаж читать на WSJ.com читать на FT.com

Британская сеть закусочных Pret A Manger готовится провести IPO в Нью-Йорке. Компания может быть оценена в 1,6 млрд фунтов читать на FT.com

Менеджмент

Michelin проводит большой эксперимент на нескольких своих заводах во Франции и других странах. Она наделила рабочих большей ответственностью и полномочиями, чтобы они эффективнее работали и быстрее решали проблемы. Michelin планирует затем установить такую корпоративную культуру во всей компании читать на FT.com

В Лондоне некоторые работодатели помогают своим молодым сотрудникам найти доступное жилье неподалеку от офиса. Это позволяет снять с сотрудников лишний стресс, связанный с поиском жилья читать на FT.com

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