Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 11 мая 2017 года
Политика
Незадолго до своего увольнения директор ФБР Джеймс Коми стал активнее заниматься расследованием предполагаемых связей предвыборного штаба Дональда Трампа с Москвой, говорят знакомые с ходом расследования люди. После его отставки активизировались конгрессмены: сенатский комитет потребовал от Майкла Флинна предоставить относящиеся к расследованию документы читать на WSJ.com
Дональд Трамп в среду призвал к более теплым отношениям США с Россией, несмотря на то что после увольнения директора ФБР Джеймса Коми демократы начали настаивать на проведении независимого расследования по поводу предполагаемых связей его предвыборного штаба с Москвой читать на FT.com
Какие у США есть варианты провести независимое расследование о предполагаемых связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Москвой, а также плюсы и минусы этих вариантов читать на FT.com
Дональд Трамп не обсуждал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время его визита в Белый дом предполагаемое вмешательство российских хакеров в президентские выборы в США читать на WSJ.com читать на FT.com
США направят свои военные корабли в Балтийское море и будут патрулировать воздушное пространство, чтобы лучше следить за военными учениями России в регионе в сентябре. В среду министр обороны США Джеймс Мэттис посетил Литву читать на WSJ.com
Точка зрения
Многие экономисты предсказывают, что люди потеряют рабочие места из-за роботов. Но безработица на уровне 4,4% в США и замедление роста производительности позволяют предположить, что на самом деле сейчас слишком мало автоматизации, пишет экономический обозреватель WSJ Грег Ип читать на WSJ.com
Экономика
Еврокомиссия немного улучшила прогноз экономического роста еврозоны до 1,7% в этом году несмотря на геополитические риски читать на WSJ.com
Еврокомиссия ухудшила прогноз бюджетного дефицита Франции. Таким образом, избранному президенту Эммануэлю Макрону будет труднее выполнить обещание сократить дефицит менее чем до 3% ВВП уже в этом году читать на FT.com
Инвестиции Китая в создание Экономического пояса Шелкового пути снизились в 2016 г. Некоторые банкиры и представители госкомпаний жалуются, что правительство заставляет их принимать участие в убыточных проектах читать на FT.com
Профицит счета текущих операций Японии достиг максимума с 2007 г. Это свидетельствует о восстановлении экономики страны и о том, что она теперь меньше зависит от экспорта и больше зарабатывает как международный кредитор читать на FT.com
Индустрия
Аналитики прогнозируют, что цены на нефть и другие виды сырья скоро вырастут на фоне улучшения ситуации в мировой экономике, которая должна устранить избыток предложения читать на WSJ.com
General Electric в среду выпустила облигации на 8 млрд евро, воспользовавшись спросом инвесторов после выборов во Франции читать на WSJ.com
Акции сырьевого трейдера Noble Group рухнули на 21% в четверг после того, как компания предупредила о квартальном убытке в размере $130 млн из-за неудачных операций на рынке угля читать на FT.com
Boeing приостановила тестовые полеты своего нового самолета 737 Max из-за проблем с двигателем. Но компания все еще планирует доставить первый такой самолет покупателю в этом месяце читать на WSJ.com читать на FT.com
Четыре крупных фонда не намерены поддерживать исполнительного председателя совета директоров Bombardier Пьера Бодуана, который будет переизбираться акционерами на эту должность в четверг. Они недовольны тем, что компания сильно повысила вознаграждение топ-менеджеров, включая Бодуана, несмотря на то что она получает помощь от государства. Это беспрецедентная ситуация для семьи, основавшей компанию 80 лет назад читать на WSJ.com
Автомобили
Руководитель Ford в Европе Джим Фарли предупредил на проводимой FT конференции в среду, что будущее операций компании в Великобритании будет зависеть от условий выхода страны из ЕС читать на FT.com
Энергоресурсы
ОПЕК продолжила сокращать нефтедобычу в апреле на фоне признаков, что крупные производители нефти согласятся продлить соглашение о снижении добычи читать на WSJ.com
Нефтедобыча в Ливии превысила 800 000 баррелей в день впервые с 2014 г. Но добыча по-прежнему примерно вдвое ниже, чем до свержения Муаммара Каддафи, и спор с немецкой энергетической компанией Wintershall мешает ее дальнейшему росту читать на FT.com
Occidental Petroleum планирует протестировать в мае огромный супертанкер, с помощью которого она хочет экспортировать больше нефти со сланцевого месторождения Permian Basin читать на WSJ.com
Финансы
AIG планирует назначить своим новым гендиректором Брайана Дюперро, который ранее проработал в компании более 20 лет читать на WSJ.com
Китайский конгломерат HNA является крупнейшим акционером Deutsche Bank с долей почти 10% стоимостью около 3,6 млрд евро. Но выяснилось, что для покупки акций HNA взяла в долг более 2,6 млрд евро читать на WSJ.com
Биржевые фонды (ETF) привлекли рекордные $38 млрд в апреле, благодаря чему совокупный размер активов под их управлением впервые превысил $4 трлн читать на FT.com
Индекс Тайваньской фондовой биржи превысил отметку в 10 000 пунктов впервые с 2000 г. Инвесторы оптимистично оценивают перспективы экономики Тайваня и его технологического сектора читать на WSJ.com
Чистая прибыль Credit Agricole выросла более чем в три раза до 845 млн евро в I квартале благодаря хорошим результатам трейдингового подразделения читать на WSJ.com читать на FT.com
Технологии
На фоне ареста наследника империи Samsung Ли Чжэ Ёна и снижения доли на китайском рынке смартфонов компания объявила о кадровых перестановках в руководстве читать на FT.com
Результаты Snap в ее первом квартальном отчете оказались разочаровывающими и вызвали беспокойство у инвесторов по поводу ее способности конкурировать с Facebook. Из-за этого акции Snap рухнули на 23% во время торгов после окончания основной сессии в среду читать на WSJ.com читать на FT.com
Гендиректору Snap Эвану Шпигелю не удалось убедить аналитиков по поводу долгосрочных перспектив своей компании на конференции после выхода ее квартального отчета читать на FT.com
Verizon после ожесточенной борьбы с AT&T за компанию Straight Path Communications купит последнюю за $3,1 млрд. Всего два месяца назад она оценивалась в $400 млн, в октябре в ней работало 9 человек. Но она владеет лицензиями на высокие частоты, которые, по мнению инженеров, станут основой связи следующего поколения читать на WSJ.com
У Toshiba могут возникнуть проблемы с тем, чтобы продать свой бизнес по производству полупроводников по максимальной цене, поскольку японское правительство не хочет, чтобы его приобрела какая-то другая азиатская компания читать на FT.com
На проводимой Microsoft конференции для разработчиков приложений гендиректор компании Сатья Наделла заявил, что компания будет делать ставку на облачные технологии и искусственный интеллект читать на FT.com
Потребительский рынок
Uber должна считаться регуляторами транспортной, а не технологической компанией, заявил советник Европейского суда. Окончательное решение суд примет позже в этом году читать на WSJ.com читать на FT.com
Европейские модные бренды расширяют свой бизнес в США, несмотря на то что их американские конкуренты закрывают свои магазины рекордными темпами читать на WSJ.com
Американская сеть продуктовых магазинов Whole Foods Market сменила нескольких членов совета директоров, включая председателя и финансового директора, чтобы избежать борьбы с инвестором-активистом Jana Partners и попытаться остановить падение продаж читать на WSJ.com читать на FT.com
Британская сеть закусочных Pret A Manger готовится провести IPO в Нью-Йорке. Компания может быть оценена в 1,6 млрд фунтов читать на FT.com
Менеджмент
Michelin проводит большой эксперимент на нескольких своих заводах во Франции и других странах. Она наделила рабочих большей ответственностью и полномочиями, чтобы они эффективнее работали и быстрее решали проблемы. Michelin планирует затем установить такую корпоративную культуру во всей компании читать на FT.com
В Лондоне некоторые работодатели помогают своим молодым сотрудникам найти доступное жилье неподалеку от офиса. Это позволяет снять с сотрудников лишний стресс, связанный с поиском жилья читать на FT.com
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