Анонс «Ведомостей» на 12 мая 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
на желании россиян стать умнее неплохо зарабатывают;
покупатели предметов искусства устали от афер на арт-рынке;
искусственный интеллект грозит юристам потерей работы.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как снимают запрет на выезд за рубеж из-за долгов
и статью на полосе «Комментарии»: как «Свидетелей Иеговы» преследовали в СССР.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».