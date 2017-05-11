Анонс «Ведомостей» на 12 мая 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

на желании россиян стать умнее неплохо зарабатывают;

покупатели предметов искусства устали от афер на арт-рынке;

искусственный интеллект грозит юристам потерей работы.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как снимают запрет на выезд за рубеж из-за долгов

и статью на полосе «Комментарии»: как «Свидетелей Иеговы» преследовали в СССР.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».