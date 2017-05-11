Адвокаты Фирташа в США оспорили законность возбуждения на него дела

Адвокат украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, экс-прокурор США Дэн Уэбб 9 мая направил судье суда Северного округа штата Иллинойс ходатайство о закрытии дела, возбужденного Минюстом США на его клиента, пишет The Chicago Tribune.

«В обвинительном заключении отсутствует какой-либо совершенный Фирташем незаконный акт, который имел место в США либо затронул США», - аргументирует свою позицию защитник украинского бизнесмена, которого цитирует издание.

Уэбб указывает также, что Фирташ никогда не обращался за американской визой и не въезжал в США. Он утверждает, что единственная связь с Чикаго - это фигурирующий в деле мобильный телефон, зарегистрированный в этом городе.

По мнению адвоката, привязка Boeing к возможному титановому проекту Фирташа в Индии, на которой американские прокуроры строят свои обвинения, также некорректна, отмечается в статье.

The Chicago Tribune напоминает, что в команду защиты Фирташа в США, помимо Уэбба, входят адвокат Белого дома при президенте Билле Клинтоне - Лэнни Дэвис и бывший министр национальной безопасности Майкл Чертофф.

В статье отмечается, что представитель пресс-службы прокуратуры Чикаго Джозеф Фицпатрик отказался комментировать это ходатайство.