Отбор газа из ПХГ России вырос на 50% за зиму 2016/17 года

Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) на территории России за сезон отбора 2016/17 г. составил 47 млрд куб. м, сообщили «Интерфаксу» в компании «Газпром ПХГ».

Это более чем на половину, или на 16 млрд куб. м, больше, чем в предыдущем сезоне отбора (31 млрд куб. м).

Больший расход газа из хранилищ создает дополнительный спрос на газ «Газпрома» летом, в сезон восстановления запасов газа в хранилищах. Добыча газа «Газпрома» растет уже шесть месяцев подряд (доступны данные с ноября по апрель), и дополнительное задание на закачку гарантирует добыче «Газпрома» рост и в летние месяцы, когда спрос сезонно снижается.

Показатель отбора за минувший сезон тяготеет к верхней планке исторически зафиксированных результатов (абсолютный рекорд был в докризисном 2007/08 году – 50 млрд куб. м) и является четвертым по величине за историю компании. Его превосходят показатели сезонов 2005/06, 2007/08 и 2010/11 гг.