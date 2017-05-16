Кубок конфедераций увеличит пассажиропоток аэропорта «Пулково» на 10–15%

В дни матчей Кубка конфедераций, а также в предшествующий и последующий дни пассажиропоток аэропорта «Пулково» может увеличиться на 10–15%. Во время чемпионата мира 2018 г. рост может быть еще больше, сообщил Денис Павшинский, директор по взаимодействию с органами власти ВВСС (управляет аэропортом «Пулково»). По его словам, все будет зависеть от результатов жеребьевки, если в группу, которая будет играть в Петербурге, попадут европейские команды, интерес будет выше по сравнению с азиатскими. У аэропорта есть резерв в 30–40%, добавил он.

В июне – июле в Петербурге пройдут четыре матча Кубка конфедераций. Пассажиропоток «Пулково» в 2016 г. снизился по сравнению с 2015 г. на 1,7% до 13,3 млн человек, в I квартале 2017 г. вырос на 25,3% до 2,8 млн человек. Новый терминал «Пулково», в который ВВСС инвестировала 1,2 млрд евро, открыт в конце 2013 г. Он рассчитан на 17 млн пассажиров в год.