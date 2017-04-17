Агрегаторы заказов такси хотят отвоевать рынок аэропортов

Статья опубликована в № 4303 от 17.04.2017 под заголовком: Такси выезжает за самым доходным

Израильский агрегатор заказов такси Gett договорился о статусе официального партнера с «Домодедово», вторым по пассажиропотоку аэропортом страны, рассказали «Ведомостям» представители обеих компаний. Для сервисов заказа такси статус официального партнера дает доступ в стерильную зону и залы прилета – т. е. преимущественный доступ к основному потоку пассажиров из аэропорта в город.

Сотрудничество «Домодедово» и Gett началось год назад, напомнил представитель аэропорта, теперь оно расширяется. В дополнение к нескольким стойкам самообслуживания от стерильной зоны до выходов из аэропорта Gett с этой недели добавит службу заказа с консультантами, говорит представитель сервиса Алена Балакирева.

Потребители могут обратиться к одному из 20 сотрудников сервиса, оформить и оплатить заказ и с квитанцией сесть в такси на «первой линии» – ближайшей к зданию аэропорта, говорит она. Для этого Gett разработала интегрированную систему из нескольких уровней – заказ, оплату, работу водителей (электронная очередь, ожидание в отдельной зоне/на парковке), рассказывает Балакирева.

В феврале о похожем партнерстве с «Шереметьево» договорилось «Яндекс.Такси». Сейчас в терминале D установлена стойка «Яндекс.Такси» для расчета стоимости поездки и заказа, говорит директор по маркетингу сервиса Даниил Шулейко: там печатается талон, после чего пассажир садится в такси. Такая поездка «немного дороже, чем если заказывать такси эконом-класса через приложение», отмечает Шулейко: «Возле терминала стоят машины классов «Комфорт» или «Комфорт+».

Аналогичное ценообразование у Gett: для пользователей, заказавших поездку через консультантов в «Домодедово», будет фиксированный тариф 1700 руб. на поездку комфорт-класса в пределах МКАД (в приложении – от 999 руб.).

«В планах «Яндекс.Такси» – увеличить количество стоек в разных зонах терминала, в том числе в зоне выдачи багажа, и внедрить безналичную оплату на месте», – говорит Шулейко. Представитель «Шереметьево» не ответил на вопросы.

Не то, что прежде Тигран Худавердян, гендиректор «Яндекс.Такси»

«За несколько лет работы «Яндекс.Такси» поездки по городу преобразились до неузнаваемости: такси приезжает за несколько минут, а наши технологии помогают выбрать оптимальный маршрут. Цены стали прозрачными и доступными. Теперь столь же кардинальные изменения произойдут и в аэропортах». февраль 2017 г.

У «Внуково» два партнера по заказу такси: «Трансагентство Внуково» и «Транс-фри», сказано на его сайте. Запрос в аэропорт остался без ответа.

У Uber в России нет партнерских проектов с аэропортами. «Мы не исключаем их, если они не повысят стоимость поездки», – говорит ее представитель Ирина Гущина.

У Gett и «Яндекс.Такси» партнерства с аэропортами не эксклюзивные, свидетельствуют данные аэропортов. Подобные соглашения вызвали бы претензии регуляторов. «Заключение соглашений об официальном партнерстве между аэропортом и единственным поставщиком услуг заказа такси неприемлемо», – говорит руководитель Московского управления Федеральной антимонопольной службы Армен Ханян. Таксомоторные перевозчики должны иметь возможность оказывать свои услуги в столичных аэропортах на равных условиях, поясняет он.

Более конкурентные цены помогут Gett отвоевать долю рынка, надеется Балакирева.

Другой партнер «Домодедово» – «Домтранс»: его поездки из аэропорта в Москву стоят от 2200 руб., сказано на сайте аэропорта. Связаться с представителями «Домтранса» не удалось.

Сейчас в залах аэропорта стоят желтые стойки с надписью Taxi, из шести опрошенных сотрудников этой службы заказа такси лишь один слышал о планах Gett начать более активно работать в «Домодедово». «Если будут стойки только Gett – хорошо, уйдем отсюда», – рассуждает сотрудник службы заказа такси в зале прилета «Домодедово», представившийся Максимом.

Руководитель общественного движения Taxi 2018 Станислав Швагерус не видит принципиальных отличий подобных проектов от давно работающих в аэропортах традиционных сервисов заказов такси: для агрегаторов это прежде всего инструмент продвижения бренда и «это война за рынок и за новых клиентов», нацеленная в том числе на предстоящий поток на ЧМ-2018.

Аэропорты крупных городов всегда самые популярные точки вызова такси, говорит Шулейко. По данным «Яндекс.Такси», «Шереметьево» входит в топ-5 районов ближайшего Подмосковья по количеству заказов. Кроме того, аэропортовые заказы – это более высокий средний чек и, соответственно, заработок таксистов и агрегаторов. Средняя стоимость поездки Gett по Москве – 380 руб. (из них водитель уплачивает сервису 15% комиссии), а поездки в аэропорт – минимум 799 руб., приводит данные Балакирева.

Сейчас Gett не интересуется партнерствами с другими аэропортами, говорит Балакирева: «В России мы сфокусированы на проекте именно с «Домодедово» – это единственный частный аэропорт, который предлагает конкурентные условия для бизнеса». «Яндекс.Такси» после запуска проекта с «Шереметьево» получило много заявок от аэропортов, которые «хотели бы организовать цивилизованный трансфер своих пассажиров в город», – говорит Шулейко. «С некоторыми из них мы уже работаем», – замечает он, но называть их «сейчас не готов».

В подготовке статьи участвовала Алина Дидковская