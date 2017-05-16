Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 16 мая 2017 года

Политика

Президент США Дональд Трамп поделился важной разведывательной информацией с послом России Сергеем Кисляком и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи в Вашингтоне на прошлой неделе, утверждают американские чиновники. Белый дом отрицает это. Но Трампа критикуют за то, что это может подорвать доверие союзников к США, ведь сообщается, что информацию Вашингтону предоставил один из них читать на WSJ.com читать на FT.com

Дональд Трамп в Twitter заявил, что имеет полное право делиться с Россией «фактами» по поводу намерений «Исламского государства» (запрещено в России) после того, как появились сообщения об этом читать на WSJ.com читать на FT.com

США обвинили правительство Сирии в массовых казнях в тюрьме Саидная и попытках скрыть их с помощью крематория. Главный дипломат США на Ближнем Востоке Стюарт Джонс заявил, что Россия и Иран поддерживают в этом Сирию читать на WSJ.com читать на FT.com

Создание зон деэскалации в Сирии - о чем в Астане договорились Россия, Иран и Турция – может обернуться международной борьбой за территорию и влияние в стране читать на FT.com

Эксперты по кибербезопасности связывают с интернет-кампанией, направленной против Эммануэля Макрона за несколько дней до президентских выборов во Франции, американского хакера, которому принадлежит неонацистский сайт читать на WSJ.com

Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретилась в понедельник в Берлине с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном. Меркель продемонстрировала готовность сотрудничать с целью усилить интеграцию ЕС и укрепить блок читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

Дональд Трамп хочет, чтобы темп экономического роста США превышал 3% в долгосрочной перспективе. Но на пути этого есть два препятствия – нехватка работников и недостаточно быстрый рост производительности труда читать на WSJ.com

Председатель Банка Японии Харухико Курода на проводимой WSJ конференции выступил в защиту своего решения значительно расширить денежное стимулирование. По его словам, оно помогает ускорить инфляцию и не создаст проблем его преемнику читать на WSJ.com

Автомобили

Ford Motor намерена сократить около 10% сотрудников по всему миру, чтобы увеличить свою прибыль и рыночную капитализацию, говорят знакомые с планом люди. Объявить об этом компания может уже на этой неделе читать на WSJ.com

Каждый третий человек считает сервисы по вызову такси и водителей реальной альтернативой собственному автомобилю, показал опрос Capgemini, проведенный в восьми странах читать на FT.com

Энергоресурсы

Простого продления соглашения о сокращении нефтедобычи ОПЕК и другими странами может не хватить для того, чтобы устранить глобальный избыток предложения, на фоне роста добычи сланцевой нефти в США, предупредило Международное энергетическое агентство читать на WSJ.com

Финансы

Народный банк Китая влил $24,7 млрд в финансовые рынки страны во вторник, что стало рекордом за четыре месяца. Это свидетельствует о том, что Пекин пытается вселить уверенность в инвесторов, обеспокоенных его недавней кампанией по борьбе с использующими займы спекулянтами читать на WSJ.com

Новый гендиректор IAG Брайан Дюперро пообещал, что не будет разделять страховщика на части читать на WSJ.com читать на FT.com

Ant Financial, аффилированная с Alibaba, отложила свое IPO минимум до конца 2018 г., говорят банкиры. Компания оценивается в $60 млрд читать на FT.com

Технологии

Кибератаку, от которой на выходных пострадали компании и государственные ведомства по всему миру, почти удалось остановить в понедельник. Но специалисты до сих пытаются выяснить, как вирусу WannaCry удалось распространиться читать на WSJ.com

Белый дом в понедельник выступил в защиту Агентства национальной безопасности США (АНБ) после критики Microsoft и заявил, что оно не создавало вирус WannaCry читать на FT.com

Компании и государственные ведомства, пострадавшие от глобальной кибератаки на выходных, начинают подсчитывать убытки читать на WSJ.com

Злоумышленникам теперь доступно хакерское оружие EsteemAudit, разработанное АНБ, говорят аналитики. Они предупреждают об этом на фоне кибератаки, в которой был использован вирус WannaCry читать на FT.com

Суд постановил, чтобы Uber вернула 14 000 документов, касающихся разработки самоуправляемых автомобилей, которые предположительно были украдены у Waymo. Также суд запретил инженеру Энтони Левандовски, перешедшему из Waymo в Uber, работать над этой технологией читать на WSJ.com читать на FT.com

Фонд прямых инвестиций KKR готовится продать принадлежащие ему 31% акций норвежского разработчика ПО Visma. Размер сделки может составить около 1,1 млрд евро читать на WSJ.com

Инвестиции в финансово-технологические стартапы в Бразилии увеличились в 2016 г., несмотря на рецессию и общее снижение инвестиций в стартапы читать на FT.com

Потребительский рынок

Немецкий дискаунтер Lidl, который уже потеснил в Великобритании местных конкурентов, в ближайшие недели собирается открыть свои первые магазины в США. Walmart уже готовится к конкуренции с ним читать на WSJ.com

Американская сеть супермаркетов Target на фоне разочаровывающих результатов меняет свою онлайн-стратегию. Она отказывается от неключевых операций и не хочет брать пример с конкурентов, которые активно инвестируют в расширение линейки товаров в своих интернет-магазинах читать на WSJ.com

Стоимость фьючерсов на хлопок подскочила на 12% за три торговых сессии. Аналитики объясняют это действиями спекулянтов. Это может создать проблемы покупателям хлопка по всему миру, которые ожидали снижения цен читать на WSJ.com

Стиль жизни

Аукционный дом Christie's на торгах в Нью-Йорке продал предметы современного искусства на $289 млн, включая комиссию. Этот аукцион стал для него самым успешным с 2010 г. читать на FT.com

Менеджмент

Инвесторы-активисты ведут себя агрессивнее. Теперь они требуют от компаний не только предоставить им места в совете директоров и выкупать акции, но и увольнять своих гендиректоров читать на WSJ.com

Чтобы привлечь молодых клиентов, некоторые финансовые консультанты меняют деловые костюмы на одежду в стиле casual. Кроме того, эти клиенты хотят, чтобы консультанты и вели себя с ними по-другому читать на WSJ.com

В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.