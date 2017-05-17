Минсельхоз может запретить импорт сырья для изготовления кормов для животных

Возможность ведения ограничений на импорт из Европы мосокостной муки и другого вторсырья для изготовления кормов обсуждается в Минсельхозе, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников совещаний с министерским чиновником. Они состоялись 12 и 15 мая с директором департамента регулирования рынков АПК Владимиром Воликом. Таким образом чиновники хотят стимулировать российское производство. Правда, по словам собеседника в отрасли, российских аналогов пока недостаточно.

В Минсельхозе на запрос не ответили, представитель вице-премьера Аркадия Дворковича Алия Самигуллина от комментариев отказалась.

По данным Euromonitor International, в 2016 г. объем российского сегмента рынка составил 152,05 млрд руб., более 53% продаж контролирует Mars и 19,8% — Nestle. По данным Росстата, в прошлом году производство мясокостной муки в России выросло на 12%, до 366,4 тыс. тонн.

Импорт сырья в 2016 г. составил около 90 000 тонн, говорит собеседник издания. Мясокостная мука используется как кормовая добавка, поясняет президент Мясного совета Единого экономического пространства Мушег Мамиконян.

Один из собеседников издания, знакомый с позицией чиновников, видит альтернативу в поставках сырья из Бразилии, Чили и Новой Зеландии.