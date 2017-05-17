Медведеву предложили запретить показывать по телевизору распитие алкоголя с 6 до 23 часов

Центр разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) предложил правительству законопроект, запрещающий демонстрацию потребления спиртных напитков по телевидению с 6 до 23 часов. Об этом говорится в письме ЦРНАП премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

В письме уточняется, что предлагается ввести запрет на показ распития крепких напитков «в теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах». В ЦРНАП считают, что в большинстве случаев демонстрацию употребления спиртного «следует воспринимать как скрытую рекламу, а точнее стимулирование (маркетинг) потребления алкогольной продукции».

ЦРНАП также просит поручить Роскомнадзору, Минздраву, ФАС и Минюсту рассмотреть данный законопроект.