Анонс «Ведомостей» на 18 мая 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

МВФ предлагает массовую миграцию из Африки в Азию;

девелоперы США выдумали бизнес-идею: сдавать квартиры в аренду по одной комнате;

аграрии жалуются, что эффект девальвации сходит на нет.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: 400 000 руб. стоит привлечь иногороднего топ-менеджера

и статью на полосе «Комментарии»: политолог Дмитрий Травин о современном российском многобожии.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».