Анонс «Ведомостей» на 18 мая 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
МВФ предлагает массовую миграцию из Африки в Азию;
девелоперы США выдумали бизнес-идею: сдавать квартиры в аренду по одной комнате;
аграрии жалуются, что эффект девальвации сходит на нет.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: 400 000 руб. стоит привлечь иногороднего топ-менеджера
и статью на полосе «Комментарии»: политолог Дмитрий Травин о современном российском многобожии.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».